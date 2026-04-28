Droga camuflada en productos capilares fue detectada en el aeropuerto de Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

Un cargamento de cocaína oculto en cajas de tintes para el cabello fue interceptado en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito antes de ser enviado a La Habana.

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La Policía detalló que el hallazgo se dio el 27 de abril de 2026 durante controles en el área de equipajes, como parte de los operativos Cubana 1 y Cubano 2.

Fue el can detector “Bamby” el que marcó de forma insistente dos valijas pertenecientes a pasajeros extranjeros que tenían previsto volar en la ruta Quito-La Habana.

Dos detenidos en el operativo

Al revisar el contenido, los agentes encontraron varias bolsas plásticas con cajas de tintes y productos para el cuidado del cabello. Dentro de estos artículos, sin embargo, se ocultaba una sustancia blanquecina. Las pruebas preliminares confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína.

En total, se decomisaron 21.023 dosis. Según estimaciones policiales, el cargamento tendría un valor cercano a los $ 4.783 en el mercado local, pero superaría los $ 84.000 una vez colocado en el extranjero.

El operativo terminó con la detención de dos personas extranjeras, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades para el proceso judicial correspondiente.