Alcalde de Riobamba, concejales y exfuncionario irán a juicio por presunta asociación ilícita

Publicado por Patricia Oleas Creado: Actualizado:

El caso Altares avanza. El alcalde de Riobamba, Jhon Vinueza, junto con los concejales Carlos Aúlla y Rafael Quitio, así como un exdirector municipal, fueron llamados a juicio por el presunto delito de asociación ilícita. El burgomaestre rechazó las acusaciones y aseguró que continuará con su defensa legal.

Jueza dispone que el caso avance a juicio

La audiencia preparatoria de juicio y evaluación de dictamen se desarrolló la tarde del domingo. Tras analizar los elementos recabados durante la investigación, la jueza Betsy Arellano resolvió que varios de los procesados enfrenten la siguiente etapa judicial.

El proceso involucra al alcalde de Riobamba, concejales y un exfuncionario municipal, quienes deberán responder ante un tribunal penal.

Investigación por supuestas irregularidades en el municipio

La causa se originó tras denuncias sobre presuntas irregularidades relacionadas con trámites municipales, posibles favorecimientos y supuestos cobros indebidos en la asignación de cupos de taxis rurales.

Durante la investigación, en enero de 2025, se realizaron allanamientos en los que nueve personas fueron detenidas.

Otros involucrados fueron sobreseídos del presunto delito de asociación ilícita. No obstante, la jueza señaló que existirían elementos para que la Fiscalía continúe investigando posibles hechos vinculados con tráfico de influencias.

Vinueza rechaza acusaciones y defiende su inocencia

Tras conocer la resolución, el alcalde Jhon Vinueza reaccionó mediante una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde aseguró que confía en la justicia.

“No tengo nada que ver. Los alcaldes somos sujetos a estos juicios. Uno más, tengo uno por arreglar el Parque La Libertad, otro por la calle 5 de Junio, los laborales, ahora este”, afirmó.

El burgomaestre indicó que continuará con su defensa legal, aunque lamentó el impacto del proceso en su entorno familiar.

“Es complicada la situación, esto también conlleva un costo, es una preocupación más para la familia, que se quiera afectar el nombre y la reputación en algo que no tengo nada que ver”, manifestó.

Además, señaló sentirse como “el trompo chichero de algunos que quieren darle en la cabeza”.

Concejales cuestionan el proceso

Por su parte, el concejal Carlos Aúlla calificó el proceso como una persecución política.

“Quien nada debe nada teme. Es muy lamentable cómo se ha manejado este caso, no se lo deseo a nadie. Pero tengo fe en que cuando sea analizado por un tribunal penal, conocedor de las leyes, se evidencie la verdad”, expresó.

También lamentó que su imagen haya sido una de las más expuestas desde el inicio del caso, pese a que hubo más detenidos.

“¿Cómo explicar a un hijo que mira cómo se vende este caso? Quiero que analicen todo. Lo que tengo lo he hecho con trabajo, no con la concejalía”, señaló, y agregó que presentará nuevas evidencias que, según dijo, no fueron valoradas oportunamente, aunque constan en el expediente judicial.

El caso pasa a etapa de juzgamiento

Con esta resolución, el caso Altares avanza a la etapa de juzgamiento, donde un tribunal penal deberá determinar la responsabilidad o inocencia de los procesados.