Construye reacciona a cancelación: "Partidos que sobrevivan deben trabajar por grandes coaliciones"

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Construye cuestiona la legalidad de su cancelación y acusa al CNE y al Tribunal Contencioso Electoral de actuar con arbitrariedad.

Tras su eliminación del registro, Construye no anuncia acciones legales y apuesta por impulsar una coalición.

El movimiento lanzó críticas a Daniel Noboa, al que señala de liderar un proyecto “populista y autoritario”.

Finalmente, el movimiento Construye reaccionó formalmente a la cancelación de su registro permanente como organización política. No anunció que acudirá a otras instancias y, en cambio, llamó a conformar una coalición por fuera del noboísmo y el correísmo.

En un pronunciamiento en redes sociales, Construye señaló: “Los partidos y actores que sobrevivan a esta arremetida deberán trabajar por grandes coaliciones que busquen superar la polarización sin sentido”.

La organización se pronunció dos días después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante una polémica resolución, decidiera su cancelación por incurrir en el numeral 7 del artículo 327 del Código de la Democracia.

La normativa establece como causal de cancelación haber disminuido el total de afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas.

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¿Cuál es la posición de Construye?

A diferencia de lo planteado por Unidad Popular —movimiento que también fue cancelado—, Construye no ha profundizado en las opciones que baraja para mantenerse en el registro permanente. En el comunicado de este 28 de abril de 2026, la organización sostuvo que los organismos electorales (CNE y Tribunal Contencioso Electoral) no ofrecen garantías de legalidad ni de imparcialidad.

“Actúan de forma arbitraria y aplican las normas con parámetros diametralmente opuestos según quién sea la organización controlada”, se lee en su comunicado. También agregó que la permanencia de Diana Atamaint como presidenta del CNE es insostenible.

El movimiento reconoció que atraviesa años de derrotas. En ese sentido, recordó el asesinato de su candidato presidencial, Fernando Villavicencio, la descalificación de sus candidatos a la Asamblea y una supuesta persecución a sus legisladores.

“Construye no responde a intereses económicos ni a estructuras oligárquicas. Su oferta: conocimiento del Estado, de la política pública y convicción democrática”, señaló la organización política.

Una referencia al presidente Daniel Noboa

Construye inició su pronunciamiento con un cuestionamiento al presidente de la República, Daniel Noboa. “Construye advirtió hace más de dos años sobre el grave riesgo de un liderazgo de corte populista, autoritario y sustentado en propaganda”, señaló.

Luego argumentó que Noboa se había definido como un mal enemigo. “Los hechos demuestran que esa declaración no es retórica”, se lee en el comunicado.