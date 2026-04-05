Caso Villavicencio: La audiencia preparatoria de juicio será en junio

La Función Judicial fijó para el próximo 5 de junio de 2026, a las 09:00, la audiencia oral, pública y contradictoria de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. El juez de la causa, Giovanny Freire Coloma, emitió la providencia tras la conclusión oficial de la etapa de instrucción fiscal, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Siete procesados convocados al Complejo Judicial Norte

La diligencia tendrá lugar en una de las salas del Complejo Judicial Norte, en Quito. El magistrado convocó a los implicados Ángel Aguilar, Luis Arboleda, Wilmer Chavarría, alias Pipo, Xavier Jordán, Daniel Salcedo, Ronny Aleaga y José Ricardo Serrano. La autoridad advirtió a los sujetos procesales que tomen las medidas necesarias para evitar pedidos de diferimiento, con el objetivo de impedir dilataciones en un proceso convocado con antelación.

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Orden de facilidades para la defensa técnica

Debido a la situación de reclusión de varios procesados, el magistrado dispuso que el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) garantice el acceso efectivo a sus abogados. El juez ordenó la habilitación de espacios adecuados para reuniones presenciales o medios telemáticos. Estas comunicaciones deberán desarrollarse bajo condiciones de confidencialidad y sin restricciones indebidas, para evitar posibles estados de indefensión durante esta etapa crítica del proceso.

Contexto de una estructura criminal y política

La tesis de la Fiscalía gira sobre una autoría mediata, donde los acusados no habrían ejecutado el disparo, sino que habrían tenido el control de la planificación y mando del crimen. La instrucción fiscal vincula a figuras políticas de la Revolución Ciudadana con cabecillas del grupo de delincuencia organizada Los Lobos. Esta estructura, según las investigaciones, habría coordinado el atentado del 9 de agosto de 2023 para eliminar al candidato presidencial, quien representaba una amenaza directa a sus intereses mediante sus denuncias de corrupción y nexos con el narcotráfico.

Tesis de la defensa y acusaciones contra el Ejecutivo

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Por otro lado, las defensas de varios procesados sostienen una contra-tesis que vincula el crimen con las investigaciones que Villavicencio realizaba sobre el entorno del expresidente Guillermo Lasso. Estas teorías apuntan a las revelaciones de los el León de Troya, el cual exponía los presuntos nexos de la mafia albanesa con el círculo cercano al anterior Gobierno. Además, el proceso suma tensión política tras las recientes declaraciones de alias 'Pipo' desde España, quien acusó directamente al actual presidente, Daniel Noboa, de ordenar el asesinato, señalamiento que el Ejecutivo califica como una estrategia desesperada para evitar su extradición a Ecuador.