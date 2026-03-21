Fiscalía: Versión de alias Pipo tiene restricción de asistencia internacional penal

La fiscal del caso Villavicencio respondió a las autoridades de España, tras una petición del abogado de alias Pipo

Ana Hidalgo es la fiscal que investiga el caso de la muerte del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

La Fiscalía General del Estado informó este 21 de marzo de 2026 que solicitó a España la notificación y recepción de la versión de Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, a través de una asistencia penal internacional, luego de identificar que el sospechoso estaría vinculado al caso del asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio.

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En un comunicado, el Ministerio Público dijo que la diligencia fue solicitada el 25 de noviembre de 2025, previo a que alias Pipo, cabecilla de Los Lobos, sea vinculado a la investigación de la muerte violenta. Por ese motivo, la información recabada no se entregó al abogado defensor de Chavarría, ya que solo puede ser usada dentro del proceso de asistencia internacional.

La Fiscalía se pronunció de esa manera, después de que la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, emitió mensajes en sus redes sociales en donde calificó como "trabas" a la negativa del Ministerio Público para entregar la información de la declaración de alias Pipo, quien señaló al presidente Daniel Noboa por el crimen.

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Según la entidad investigadora, los mensajes de Palacios son "publicaciones descontextualizadas que circulan en redes sociales". Explicó que el 12 de marzo pasado las autoridades judiciales de España enviaron una consulta a la Dirección de Asuntos Internacionales de Ecuador sobre un pedido de la defensa de Chavarría, "para que se le otorguen copias de la versión y el audio de esa diligencia".

#COMUNICADO | Respecto a publicaciones descontextualizadas que circulan en redes sociales, #FiscalíaEc informa ⬇️ pic.twitter.com/9dV9JrZo3t — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 21, 2026

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Al día siguiente, la fiscal del caso Villavicencio, Ana Hidalgo, respondió y expresó su negativa a la petición del abogado, "en aplicación al principio de especialidad, el cual limita el uso de la información exclusivamente al objeto de la asistencia penal internacional requerida".

No obstante, a pesar de que la solicitud fue objetada por parte de las autoridades ecuatorianas, la fiscal del caso también "deja a criterio de las autoridades españolas la entrega de la información, acorde a su normativa interna", aclaró la Fiscalía.

Sin embargo, España no habría entregado dicho material y luego se difundió el memorando en el que la Fiscalía niega la solicitud.

Este requerimiento se dio a conocer en momentos en los que Ángel Esteban Aguilar Morales, conocido como alias Lobo Menor, fue extraditado a Ecuador y encerrado en la cárcel del Encuentro. Él es señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio.

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