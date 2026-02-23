Pareja de 'El Mencho' habría sido clave en la operación contra el narco

Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, durante la rueda de prensa de este lunes en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Durante la emisión de Las Mañaneras del Pueblo, realizada este 23 de febrero de 2026, el general Ricardo Trevilla Trejo expuso detalles del operativo militar que derivó en la captura y posterior muerte de Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional explicó que una de las parejas sentimentales del líder criminal fue pieza determinante para ubicar su paradero.

Según el informe presentado por las autoridades, los trabajos de inteligencia permitieron seguir los movimientos de una persona cercana a dicha pareja, quien la trasladó hasta Tapalpa, lugar donde posteriormente se reunió con el capo.

Tras abandonar el inmueble, la información obtenida por los servicios de inteligencia indicó que el líder del grupo criminal permanecía en una cabaña del sector, lo que permitió planificar la operación.

Inteligencia militar y despliegue de fuerzas especiales

Con los datos confirmados, las autoridades organizaron un operativo integrado por elementos de fuerzas especiales del Ejército, unidades de la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Una vez corroborada la presencia del líder criminal, los uniformados se desplazaron hacia el sitio para ejecutar la detención. De acuerdo con la versión oficial, al percatarse del arribo de las fuerzas de seguridad, los integrantes del grupo armado abrieron fuego contra los militares.

Ante la agresión, los efectivos respondieron conforme a la legislación mexicana sobre el uso de la fuerza. En el enfrentamiento murieron varios miembros del grupo delictivo y se aseguraron armas largas, lanzacohetes, vehículos, cartuchos y cargadores. Además, dos militares resultaron heridos.

Las autoridades señalaron que el líder criminal dejó a parte de su grupo en la zona de cabañas con el objetivo de frenar el avance de las fuerzas federales.

Persecución, cerco militar y traslado

Durante el operativo, el líder criminal y su círculo cercano escaparon hacia una zona boscosa. Las fuerzas de seguridad desplegaron un cerco para evitar su huida.

Según el reporte oficial, en medio de la persecución los agresores dispararon contra un helicóptero militar, lo que obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia.

Tras ser detenido y debido a las heridas sufridas durante el enfrentamiento, fue evacuado por vía aérea para recibir atención médica. Sin embargo, falleció durante el traslado hacia la Ciudad de México.

Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a instalaciones oficiales para los procedimientos correspondientes.

Operación coordinada e intercambio de inteligencia

Las autoridades mexicanas informaron que el despliegue realizado el 22 de febrero de 2026 fue resultado de un trabajo conjunto entre instituciones de seguridad y organismos de inteligencia.

La operación contó con la participación del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, además del apoyo logístico de aeronaves militares.

Reportes oficiales también indicaron que hubo intercambio de información con agencias de Estados Unidos, lo que contribuyó a ubicar al líder del grupo criminal.

Durante el operativo, los militares fueron atacados por integrantes del CJNG. Al repeler la agresión para proteger su integridad, varios miembros del grupo delictivo murieron en el lugar y otros fueron detenidos.

En paralelo, tras los hechos, integrantes del cartel realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques contra instalaciones militares en estados como Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

