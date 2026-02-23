EEUU confirma apoyo de inteligencia a México en operativo contra El Mencho

El gobierno de Estados Unidos confirmó que brindó apoyo de inteligencia al Ejército mexicano

Estados Unidos confirmó que proporcionó apoyo de inteligencia a México en el operativo militar que terminó con la muerte de alias El Mencho

El gobierno de Estados Unidos confirmó oficialmente que proporcionó apoyo de inteligencia a México en el operativo militar que terminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción se desarrolló en el municipio de Tapalpa, estado de Jalisco, y fue encabezada por Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, con respaldo de la Fuerza Aérea.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la operación contó con información complementaria de autoridades norteamericanas, en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la coordinación entre ambos países y elogió la ejecución del operativo.

The United States provided intelligence support to the Mexican government in order to assist with an operation in Talpalpa, Jalisco, Mexico, in which Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, an infamous drug lord and leader within the Jalisco New Generation Cartel, was eliminated.… https://t.co/iKxsAMmnLN — Karoline Leavitt (@PressSec) February 23, 2026

De acuerdo con datos compartidos por la Casa Blanca, tres integrantes adicionales del cártel fueron abatidos durante el operativo, tres resultaron heridos y dos más fueron detenidos.

Un funcionario de defensa estadounidense adelantó al Washington Post que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta Anticartel (JIATF-CC), una unidad de inteligencia recientemente creada bajo la supervisión del Comando Norte de Estados Unidos, desempeñó un papel clave en la operación que culminó con la muerte del líder del CJNG.

El Mencho y su organización



Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, era considerado uno de los capos más poderosos y buscados del mundo. Líder del CJNG, su organización se expandió rápidamente en México y otros países, convirtiéndose en uno de los cárteles más violentos y con mayor capacidad logística.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura. Además, el Departamento del Tesoro había sancionado a múltiples integrantes de su red criminal, incluyendo a familiares y operadores financieros.

El CJNG se caracterizaba por su capacidad de fuego, su control territorial en varios estados mexicanos y su participación en actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión y lavado de dinero.

Ola de violencia tras la caída del capo

Presuntos integrantes del crimen organizado bloquearon diversas carreteras en los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas utilizando vehículos incendiados. Además, se reportó la quema de varios negocios en Guanajuato, en medio de enfrentamientos con fuerzas federales que realizaban un operativo en la región, según informaron las autoridades.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que un operativo federal en el municipio de Tapalpa, al sur del estado, “derivó en enfrentamientos en la zona”. Como reacción, explicó, “en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”.

