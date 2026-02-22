Así cayó El Mencho, el capo mexicano más buscado del mundo

Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, fue abatido por el Ejército mexicano este domingo 22 de febrero

Un integrante del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intenta apagar un vehículo incendiado este domingo 22 de febrero, en esa ciudad mexicana.

Este domingo 22 de febrero, el Gobierno de México confirmó la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de 59 años y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un enfrentamiento con fuerzas del Ejército de ese país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en el municipio de Tapalpa, Jalisco, con el objetivo de detener a Rubén “N”, alias El Mencho.

Según el comunicado oficial, la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FEMDO).

En el operativo intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Según la Sedena, durante la intervención el personal militar fue atacado, por lo que repelió la agresión “en defensa de su integridad”. Como resultado, cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fallecieron en el lugar.

¿Cómo murió El Mencho?

La institución detalló que otros tres integrantes del mismo grupo criminal resultaron heridos de gravedad y murieron durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

Entre ellos se encontraba Rubén “N”, alias El Mencho. No obstante, la Secretaría precisó que serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las diligencias periciales para confirmar plenamente su identidad.

Además, fueron detenidos otros dos presuntos miembros de la organización delictiva y se aseguró diverso armamento, así como vehículos blindados.

Entre el material decomisado se encuentran lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir unidades blindadas, lo que, según la autoridad, evidencia el alto poder de fuego del grupo.

"Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia", expuso la institución.

Asimismo, indicó que la operación contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos, en el marco de la cooperación bilateral, y que actualmente se concentran tropas y elementos de la Guardia Nacional en Jalisco y estados aledaños para reforzar la seguridad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, reaccionó al operativo que en el que se dio de baja a Nemesio Oseguera. "Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea", expuso en la red social X.

Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea @Defensamx1 https://t.co/tEs6fCVlMd — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 22, 2026

Grupos criminales cierran vías en estados de México tras la muerte de El Mencho

Miembros de organizaciones narcodelictivas bloquearon distintas vías de los estados de Jalisco, Michoacán y Tamaulipas con vehículos incendiados, y quemaron varios negocios en Guanajuato, durante enfrentamientos con fuerzas federales de seguridad que realizaban operativos.

En Jalisco, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a permanecer en sus viviendas, ante el riesgo de que los hechos violentos se intensifiquen en las próximas horas tras la muerte de alias El Mencho.

