Capturan en Ecuador a alias Mizón, líder de Los Maracuchos requerido en Colombia

En una operación militar ejecutada en coordinación entre fuerzas ecuatorianas y autoridades de Colombia, fue aprehendido en Lago Agrio Luis Rolando Osorio Arévalo, conocido como alias Mizón, considerado objetivo de alto valor por las autoridades del país vecino. Sobre él pesaba una difusión azul de Interpol y una orden de captura vigente en Colombia, donde es identificado como cabecilla del Grupo Delictivo Común Organizado (GDCO) Los Maracuchos.

De acuerdo con reportes de prensa colombiana, Osorio Arévalo —también identificado en algunos registros como alias El Viejo o Mizón— encabezaba una estructura criminal involucrada en homicidios violentos, tráfico de drogas, extorsiones y disputas por territorios urbanos, especialmente en Bogotá. Las autoridades colombianas lo mantenían entre los más buscados desde 2025 debido al rol que desempeñó en ese grupo delictivo, responsable de múltiples asesinatos y hechos de extrema violencia.

Una trayectoria criminal de una década

Según antecedentes, Los Maracuchos operaban desde al menos 2018 y mantenían vínculos y disputas con organizaciones criminales transnacionales, incluido el Tren de Aragua, que ganó presencia en barrios de Bogotá a partir de 2021. Osorio Arévalo es señalado como pieza clave en estas dinámicas, con capacidad para articular nexos criminales, facilitar operaciones de grupos transnacionales y ejercer influencia como “agente corruptor externo” para expandir actividades ilícitas.

Los medios colombianos lo ubican como autor intelectual de delitos que incluyeron homicidios con extrema violencia —entre ellos, casos de cuerpos desmembrados o embalados— utilizados como mensajes dentro de disputas territoriales entre bandas. Su estructura llegó a generar ingresos ilícitos superiores a los 400 millones de pesos colombianos mensuales, producto de microtráfico, extorsiones y apropiación ilegal de predios.

La aprehensión en Lago Agrio se desarrolló mediante un despliegue coordinado entre personal del Ejército ecuatoriano e instituciones nacionales. Cortesía

Operativo en Ecuador

La aprehensión en Lago Agrio se desarrolló mediante un despliegue coordinado entre personal del Ejército ecuatoriano e instituciones nacionales, junto con el apoyo de organismos de seguridad colombianos. El operativo se enfocó en un punto urbano del cantón amazónico, donde alias Mizón permanecía movilizándose con discreción tras la caída de su estructura principal en Colombia en 2024.

Durante la intervención se verificó su identidad y se ejecutó el procedimiento correspondiente, dado que contaba con una difusión azul de Interpol, herramienta que permite a los países miembros identificar o localizar a personas de interés vinculadas con investigaciones criminales.

Relevancia para Colombia y la región

La captura de alias Mizón constituye un avance significativo para la justicia colombiana, que desde 2022 mantenía activa la búsqueda de los cabecillas prófugos de Los Maracuchos. Osorio Arévalo figuraba en el cartel de los más buscados de Bogotá, junto a otros miembros de la organización

Además de su rol dentro del GDCO desarticulado en 2024, investigaciones colombianas lo vinculan con estrategias de expansión criminal que facilitaron el ingreso y operación de estructuras del Tren de Aragua en la capital de ese país, especialmente en los barrios de Kennedy y Los Mártires, zonas históricamente disputadas por organizaciones delictivas

