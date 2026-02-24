Expreso
entradas mundial (1)
El Mundial se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.aRCHIVO

¿México en riesgo de perder sede del Mundial?: Esto dijo la presidenta Sheinbaum

La violencia en Jalisco, una de las ciudades que albergará a los equipos, tiene preocupado al país

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes 24 de febrero que no hay "ningún riesgo" para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, capital de Jalisco (occidente), una de las sedes del país en el Mundial de Fútbol 2026 y que ha sido epicentro en estos últimos días de la violencia en el país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho considerado el capo narcotraficante más peligroso.

"Todas las garantías, ningún riesgo", dijo la mandataria mexicana de manera escueta en su conferencia diaria, después de que el domingo y el lunes se registraran bloqueos de carreteras y ataques armados tras la muerte en un operativo militar del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Tapalpa, un pequeño pueblo al sur de Guadalajara.

El Mundial empieza en México

De acuerdo con la organización, México acogerá el partido inaugural del Mundial el 11 de junio en la capital, y también tendrá varios partidos en otras dos ciudades: Guadalajara y Monterrey (norte).

Sheinbaum expresó su confianza en que a lo largo de este martes se "normalice" la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay "más presencia" de militares que trabajan "todos los días por la seguridad y la paz" en México.

Según informó este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, 25 miembros de la Guardia Nacional fallecieron en enfrentamientos armados con miembros del CJNG tras la muerte de su líder.

Sheinbaum destacó que su Gobierno está trabajando para recuperar esa normalidad, aunque subrayó que los casos de violencia de este lunes fueron "bastante menos" que los del domingo, cuando 'El Mencho' fue abatido en un operativo federal de las fuerzas especiales.

