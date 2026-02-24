Achraf Hakimi a juicio por violación: Esto dicen los cargos que se le imputan

La justicia francesa enviará a juicio al jugador del PSG tras la denuncia presentada en 2023. El futbolista niega los hechos

El defensa hispano-marroquí del París Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi, quien será juzgado por el cargo de violación.

El defensa hispano-marroquí y actual juagdor del París Saint-Germain (PSG), Achraf Hakimi, será juzgado por el cargo de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven. Así lo decidió la jueza instructora, en línea con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, municipio de Francia.

"Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras", señaló Hakimi en su cuenta de X.

El canterano del Real Madrid añadió que espera "con calma este juicio que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente".

Hakimi, de 27 años, será juzgado en una fecha por concretar en un Tribunal Criminal de la región parisina, una decisión que se conoció la víspera del importante encuentro de Liga de Campeones entre el PSG y el Mónaco, este miércoles 25 de febrero.

DT Luis Enrique, ni defiende ni acusa

En rueda de prensa previa a ese partido, el entrenador del club parisino, Luis Enrique Martínez, eludió comentar el juicio contra su jugador, titular indiscutible y uno de sus capitanes. "Está en manos de la Justicia", se limitó a decir el antiguo seleccionador de España.

Hakimi -campeón de Europa con el PSG en 2025- ya había sido formalmente acusado por violación en marzo de 2023, poco después de que una mujer presentase una denuncia en la comisaría de Nogent-sur-Marne, a las afueras de París.

Así sucedió la supuesta violación

Tras haberse conocido en Instagram en enero de 2023, el internacional marroquí invitó a la joven a su domicilio de Boulogne-Billancourt el 25 de febrero de ese año. Ella llegó con un Uber pagado por el propio jugador.

Según la versión de la demandante divulgada por los medios, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

