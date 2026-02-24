‘El Mencho’: así era la mansión donde se escondía y lo qué hallaron en su interior

Vista panorámica de la mansión de ‘El Mencho’ en Tapalpa, mostrando su ubicación dentro del bosque y la seguridad de la propiedad.

Entre los árboles y el silencio de Tapalpa, Jalisco, se encontraba un refugio que combinaba lujo y aislamiento. Era la mansión de dos pisos donde vivía Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta su último enfrentamiento con las fuerzas mexicanas.

La propiedad, ubicada en la exclusiva zona residencial Tapalpa Country Club, destacaba por sus muros de piedra, ventanales amplios y acabados en madera fina. Un diseño que, más allá de la estética, ofrecía privacidad y control del entorno, un requisito indispensable para alguien que vivía bajo constante amenaza.

Lo que encontraron al ingresar: lujo, símbolos y vida cotidiana

Al ingresar a la mansión, se encontraron espacios iluminados, amplios y ordenados con cierto caos propio de la vida real. Las cuatro habitaciones mostraban ropa, perfumes y artículos de alta gama. La cocina revelaba cortes de carne y pescado esparcidos, junto con un medicamento para insuficiencia renal llamado Tationil Plus, reflejo de la condición de salud del capo.

Interior de la cocina de la mansión de ‘El Mencho’ en Tapalpa, con restos de alimentos y medicamentos. X: @agusantonetti

Un detalle que llamó la atención fue un pequeño altar religioso: la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel estaban presentes sobre una mesa acompañados de una carta fechada el 25 de enero de 2026, con el Salmo 91: “La desgracia no lo alcanzará, ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que lo escolten”.

Altar religioso en la mansión de ‘El Mencho’ con imágenes de la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo y San Chárbel. @agusantonetti

En el jardín trasero, amplio y conectado con el cerro que sirvió de intento de escape, se observaron piedras talladas con imágenes religiosas, un testimonio silencioso de la fe que rodeaba la vida privada del líder criminal.

La operación militar: meses de seguimiento y un enfrentamiento violento

La captura y muerte de ‘El Mencho’ el 22 de febrero de 2026 se produjo tras meses de inteligencia sobre su red de contactos. Según el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa de México, los movimientos de su pareja sentimental fueron clave para localizar la residencia.

Al notar la presencia de las fuerzas militares, los acompañantes de ‘El Mencho’ abrieron fuego. El enfrentamiento, calificado como “muy violento”, obligó a las autoridades a repeler los ataques mientras el capo y sus escoltas buscaban refugio en la maleza cercana.

Vista de una de las recámaras de ‘El Mencho’. X: @agusantonetti

Un segundo intercambio de disparos afectó a un helicóptero del Ejército, que tuvo que aterrizar de emergencia. Finalmente, ‘El Mencho’ y dos de sus escoltas resultaron heridos. El líder criminal fue trasladado a un hospital, pero murió durante el trayecto.

La mansión revela la rutina de un capo

Más allá de los lujos y la seguridad, los objetos hallados permiten entrever la vida diaria de ‘El Mencho’. Los altares, los artículos de alta gama y la distribución de la vivienda reflejan cómo un hombre acostumbrado a la clandestinidad buscaba crear un espacio propio.

Sala principal de la mansión de ‘El Mencho’ con acabados de madera fina y diseño moderno. X: @agusantonetti

