Mundial 2026: Sheinbaum agradece a FIFA y ratifica sedes en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeció públicamente el respaldo de la FIFA y despejó cualquier duda sobre la organización de la Copa del Mundo 2026 en territorio nacional. Ante los recientes cuestionamientos internacionales derivados de los operativos de seguridad en el occidente del país —donde fue abatido el líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’—, la mandataria fue enfática: las sedes mexicanas no sufrirán modificaciones.

FIFA respalda a México tras operativos de seguridad

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reveló que existe una comunicación fluida y constante con el organismo rector del fútbol mundial. "Darle las gracias a la FIFA y a Gianni Infantino. El equipo ha estado en contacto con él explicándole que no hay ningún problema. Ayer él confirmó que las sedes de México son las que son y no hay ningún cambio", señaló la mandataria, blindando así la condición de México como coanfitrión del torneo.

El combate a las 'fake news' y la estabilidad nacional

Respecto a la percepción de inseguridad generada tras los eventos del pasado 22 de febrero, la jefa del Ejecutivo lamentó las pérdidas humanas, pero subrayó que la normalidad se restableció de inmediato en Jalisco y el resto del país. Asimismo, denunció una campaña de desinformación internacional que utilizó inteligencia artificial para magnificar los hechos. "Hubo mucha noticia falsa; incluso el New York Times reportó la cantidad de imágenes falsas que no tenían nada que ver con la realidad", puntualizó, extendiendo una invitación abierta a los turistas para visitar un México que "está de moda".

Comunicación activa entre la FMF y el Gobierno Federal

En sintonía con la postura oficial, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, confirmó que el diálogo con Gianni Infantino y el Gobierno Federal es permanente. Arriola explicó que, ante la incertidumbre sembrada por versiones no confirmadas, diversas federaciones internacionales solicitaron información, la cual fue atendida con transparencia. "Informamos permanentemente sobre las condiciones de México y vimos un cambio de postura muy claro y favorable", concluyó el directivo, reafirmando que el balón rodará en suelo azteca sin contratiempos.

Estabilidad y cooperación hacia el 2026

El Gobierno de México y la Federación Mexicana de Futbol mantienen una estrategia de coordinación técnica con la FIFA para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Al descartarse modificaciones en el calendario y las sedes, las autoridades mexicanas se enfocan ahora en fortalecer la logística y los protocolos internacionales, con el objetivo de garantizar el desarrollo regular de la justa mundialista y la seguridad de los asistentes en las ciudades anfitrionas.

