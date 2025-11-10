Jasmine Tookes da a luz a Mateo, su hijo con Juan David Borrero

La exángel de Victoria's Secret, Jasmine Tookes, da la bienvenida a su segundo bebé con Juan David Borrero

¡Nació Mateo Ira Borrero! Conoce los detalles de la nueva llegada a la familia de Jasmine Tookes y Juan David Borrero

La familia Borrero-Tookes celebra una nueva llegada. Jasmine Tookes, reconocida exmodelo de Victoria's Secret, y su esposo, el empresario ecuatoriano Juan David Borrero, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Mateo Ira Borrero, quien nació el 28 de octubre de 2025.

La pareja anunció la feliz noticia a través de un emotivo post en la cuenta de Instagram de Jasmine, donde compartieron las primeras imágenes del recién nacido con sus seguidores, marcando el inicio de una nueva etapa para la familia, que ya incluye a su hija mayor, Mia.

Un embarazo en el ojo público: El histórico desfile de Victoria's Secret

El nacimiento de Mateo cierra un capítulo especialmente significativo en la vida de Jasmine Tookes, quien convirtió su embarazo en un poderoso statement de empoderamiento femenino. Solo unas semanas antes del parto, Tookes caminó por la pasarela de Victoria's Secret con nueve meses de gestación, en un momento que quedó registrado para la historia.

No solo fue la segunda mujer negra en abrir el show, sino la primera en hacerlo estando visiblemente embarazada de nueve meses. Lucía un vestido dorado con incrustaciones y una ornamenta de concha oversized, desafiando los convencionalismos de la industria.

"Estaba tras bambalinas, con la mano en mi vientre, pensando: 'Esto es para cada mujer a la que le han dicho que tiene que elegir entre su carrera y la maternidad'. Me sentí fuerte y hermosa", compartió Tookes en una entrevista exclusiva con la revista Parents. "Cuando vi la reacción, realmente me conmovió. Ver a las mujeres sentirse vistas y representadas me emocionó".

La modelo enfatizó que su decisión fue una celebración consciente de la maternidad. "El embarazo es una parte tan hermosa de la condición de ser mujer, y no quería ocultarlo. Quería celebrarlo", declaró. "Espero que esto ayude a normalizar cómo se representan los cuerpos embarazados en la moda".

La Adaptación a una Familia de Cuatro

Con la llegada de Mateo, su hija mayor, Mia, de dos años, asume con entusiasmo su nuevo rol de hermana mayor. Tookes había compartido previamente con Parents los preparativos emocionales para esta transición.

"Hablamos del bebé todo el tiempo. Ella besa mi barriga y dice: 'Hola, hermanito'", reveló Jasmine. "Intento que se sienta realmente involucrada, dejándola ayudar a elegir cosas para el cuarto del bebé o escoger la ropa. Quiero que sienta que tiene un papel importante en este nuevo capítulo".

La modelo también destacó la importancia del apoyo de su esposo, Juan David Borrero. "Nos comunicamos constantemente y tratamos de mantener las cosas equilibradas. Si uno de nosotros tiene una semana loca, el otro interviene más", explicó. "La paternidad no se trata de ser perfecto; se trata de estar presente y ser solidario".

Un Negocio Inspirado en la Maternidad

Incluso durante la etapa final de su embarazo, Tookes mantuvo un ritmo activo de trabajo. Su marca de cuidado corporal, Brunel, lanzó una colaboración con Bumpsuit, una marca de ropa para la maternidad y el postparto.

"Brunel se trata del cuidado personal y corporal, y Bumpsuit celebra la comodidad y la confianza durante el embarazo, así que tenía sentido", comentó Tookes sobre la asociación. "La visión era crear algo que apoye a las mujeres física y emocionalmente durante esa transición".

Con la llegada de Mateo Ira Borrero, Jasmine Tookes y Juan David Borrero inician una nueva y emocionante etapa, consolidando una familia multicultural que navega entre la vida pública y los valiosos momentos en privado.

