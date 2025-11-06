Mercurio retrógrado: ¿Qué tipo de decisiones son más arriesgadas de tomar?

¿Sientes que todo sale mal? La causa podría ser Mercurio retrógrado. Te explicamos cómo este ciclo astrológico te afecta

Mercurio está a punto de retrogradar. No firmes ese contrato, no aceptes ese trabajo ni compres ese auto.

Desde el 9 hasta el 29 de noviembre, Mercurio inicia su fase retrógrada. Para la astrología, este periodo es sinónimo de fallos en la comunicación, contratiempos tecnológicos y malentendidos generalizados. Si alguna vez sentiste que todo se torcía sin razón aparente, este fenómeno astrológico podría tener la respuesta.

Pero, ¿en qué afecta a tu vida real? Más de lo que imaginas. Se trata de un ciclo donde la claridad mental disminuye y los detalles cruciales pasan desapercibidos. Conocer las áreas más sensibles te ayuda a evitar errores costosos.

Las decisiones más arriesgadas durante Mercurio retrógrado

¿Es verdad que Mercurio retrógrado no te deja dormir? Leer más

Si el planeta de la comunicación “duerme”, tú no deberías firmar, comprar o comprometerte a ciegas. Estas son las esferas donde el riesgo se multiplica.

1. Firmar contratos o acuerdos legales

Es el peor momento para sellar un trato. Los contratos negociados en este periodo suelen ocultar cláusulas problemáticas o información que solo descubrirás después. Un ejemplo real: una mujer se casó en pleno Mercurio retrógrado. Tres semanas después, su nuevo esposo reveló que tenía dos hijos. Los detalles que omitiste o no cuestionaste ahora, emergerán cuando el planeta vuelva a su curso normal.

2. Aceptar o iniciar un nuevo empleo

La oferta de trabajo que recibes parece ideal, pero Mercurio retrógrado distorsiona la realidad. Un cliente ignoró esta advertencia y aceptó un puesto. Al incorporarse un mes después, las condiciones eran distintas, porque su rol cambió por completo y su jefe directo era una persona difícil, no el gerente con el que había pactado. La empresa que crees conocer puede transformarse antes de que pises la oficina.

3. Compras tecnológicas o de alto costo

Adquirir un automóvil, un ordenador o cualquier equipo complejo es una lotería. Los dispositivos muestran fallos ocultos, los precios bajan semanas después o descubres que el modelo no se adapta a tus necesidades. Un traje carísimo comprado en retrogración puede estar con un 40% de descuento catorce días después. Las compras impulsivas se convierten en arrepentimientos seguros.

4. Iniciar proyectos o lanzar ideas

Esa presentación crucial o el proyecto nuevo que planeas puede encontrar resistencias inesperadas. Los colaboradores no captan tu visión, los planes carecen de datos vitales o la iniciativa se aprueba… para fracasar después. Es preferible refinar ideas que arriesgarse a un lanzamiento prematuro.

5. Viajes y reparaciones importantes

Las cancelaciones de vuelos, las maletas extraviadas y los retrasos se multiplican. Si debes viajar, confirma todo el doble y ten planes alternativos. De igual forma, las reparaciones del coche o del ordenador suelen ser defectuosas. Si es posible, espera. Si no lo es, revisa el trabajo con lupa; es probable que necesite un segundo ajuste.

La estrategia: Paciencia y revisión

Mercurio retrógrado no es una maldición, sino una advertencia cósmica para disminuir la velocidad. Es un periodo ideal para reevaluar, replantear y corregir, pero no para avanzar a ciegas.

Las decisiones que tomes en estas semanas probablemente requieran una revisión posterior. La presión por cerrar un trato, comprar o iniciar algo nuevo puede ser alta, pero el costo de un error es mayor.

Aprovecha esta pausa forzada para organizar, planificar y terminar proyectos pendientes. El 10 de noviembre, cuando Mercurio se enderece, tendrás la claridad mental necesaria para actuar con precisión y evitar esos obstáculos que, ahora, parecen inevitables.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!