Último Mercurio retrógrado del 2025: conoce los signos más afectados este noviembre
Este noviembre, Mercurio retrógrado afecta la comunicación y emociones de varios signos zodiacales. ¿Cuándo iniciará?
Este domingo 9 de noviembre comienza el último Mercurio retrógrado del año, y viene cargado de emociones, ajustes y sorpresas. Se extenderá hasta el 29 de noviembre, pero sus efectos no terminan ahí: la “sombra post-retrógrada” se sentirá hasta el 16 de diciembre.
Este tránsito tiene un movimiento curioso: inicia en Sagitario, signo de la expansión y la verdad, y termina en Escorpio, donde todo lo oculto sale a la luz. En pocas palabras: lo que parecía seguro ahora pide revisión y reflexión.
Cómo se siente Mercurio retrógrado
Mercurio es el planeta de la comunicación, los viajes cortos y la mente rápida. Cuando retrograda, las palabras se enredan, los mensajes llegan tarde y los planes cambian de dirección. Es normal notar que conversaciones pendientes regresan, viejos proyectos piden atención o incluso que alguien del pasado vuelva a aparecer.
Su “sombra pre-retrógrada” comenzó el 21 de octubre, y ya se percibían pequeñas señales: retrasos, confusiones o giros inesperados en charlas y decisiones. Cuando el planeta entre en Escorpio el 18 de noviembre, el efecto será más emocional: todo lo que estaba guardado, pendiente o evitado puede salir a la superficie.
Signos más afectados: atención a estas alertas
- Sagitario
Con Mercurio retrocediendo en su signo, Sagitario sentirá la necesidad de frenar y revisar sus palabras. Viajes, proyectos o conversaciones pueden demorarse. La clave está en escuchar más y hablar menos, revisando lo que realmente quiere transmitir.
- Géminis
La mente se acelera, pero las palabras no fluyen como antes. Viejos temas y relaciones del pasado pueden reaparecer. A partir del 18, la energía se centra en la vida diaria y el cuidado personal. La paciencia será fundamental hasta mediados de diciembre.
- Escorpio
Cuando Mercurio entre a Escorpio, será un período de introspección profunda. Viejas conversaciones y emociones no expresadas pueden salir a la luz. La recomendación: escuchar su intuición y aprovechar para sanar a través de la comunicación consciente.
- Tauro
Mercurio toca su zona de finanzas y vínculos, revisando contratos, acuerdos y promesas. A partir del 18, es momento de profundizar en las relaciones y observar dinámicas repetitivas antes de tomar decisiones definitivas.
Cómo afectará al resto de los signos
- Aries: revisión de creencias y proyectos; ajustes en vínculos y finanzas.
- Cáncer: cambios en rutinas y trabajo; viejos deseos y romances pueden volver.
- Leo: atención en amor y proyectos creativos; luego, enfoque en hogar y familia.
- Virgo: temas domésticos y familiares; confusión en comunicación hasta diciembre.
- Libra: bloqueos en viajes y comunicación; revisiones financieras y emocionales.
- Capricornio: lentitud en procesos mentales; revisión de amistades y vínculos.
- Acuario: reencuentros con amigos y ajustes laborales; reflexión sobre proyectos futuros.
- Piscis: revisión de carrera, viajes y estudios; claridad que llega con paciencia.
Claves para sobrellevar Mercurio retrógrado
- Revisar antes de firmar contratos o tomar decisiones financieras.
- No forzar conversaciones: lo importante surge con calma.
- Escuchar viejas conversaciones y emociones pendientes.
- Aprovechar la introspección para cerrar ciclos y planificar el futuro.
