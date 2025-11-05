Último Mercurio retrógrado del 2025: conoce los signos más afectados este noviembre

Mercurio retrógrado 2025 inicia el 9 de noviembre y afectará la comunicación y decisiones.

Este domingo 9 de noviembre comienza el último Mercurio retrógrado del año, y viene cargado de emociones, ajustes y sorpresas. Se extenderá hasta el 29 de noviembre, pero sus efectos no terminan ahí: la “sombra post-retrógrada” se sentirá hasta el 16 de diciembre.

Este tránsito tiene un movimiento curioso: inicia en Sagitario, signo de la expansión y la verdad, y termina en Escorpio, donde todo lo oculto sale a la luz. En pocas palabras: lo que parecía seguro ahora pide revisión y reflexión.

Cómo se siente Mercurio retrógrado

Mercurio es el planeta de la comunicación, los viajes cortos y la mente rápida. Cuando retrograda, las palabras se enredan, los mensajes llegan tarde y los planes cambian de dirección. Es normal notar que conversaciones pendientes regresan, viejos proyectos piden atención o incluso que alguien del pasado vuelva a aparecer.

Su “sombra pre-retrógrada” comenzó el 21 de octubre, y ya se percibían pequeñas señales: retrasos, confusiones o giros inesperados en charlas y decisiones. Cuando el planeta entre en Escorpio el 18 de noviembre, el efecto será más emocional: todo lo que estaba guardado, pendiente o evitado puede salir a la superficie.

Signos más afectados: atención a estas alertas

Sagitario

Con Mercurio retrocediendo en su signo, Sagitario sentirá la necesidad de frenar y revisar sus palabras. Viajes, proyectos o conversaciones pueden demorarse. La clave está en escuchar más y hablar menos, revisando lo que realmente quiere transmitir.

Géminis

La mente se acelera, pero las palabras no fluyen como antes. Viejos temas y relaciones del pasado pueden reaparecer. A partir del 18, la energía se centra en la vida diaria y el cuidado personal. La paciencia será fundamental hasta mediados de diciembre.

Escorpio

Cuando Mercurio entre a Escorpio, será un período de introspección profunda. Viejas conversaciones y emociones no expresadas pueden salir a la luz. La recomendación: escuchar su intuición y aprovechar para sanar a través de la comunicación consciente.

Tauro

Mercurio toca su zona de finanzas y vínculos, revisando contratos, acuerdos y promesas. A partir del 18, es momento de profundizar en las relaciones y observar dinámicas repetitivas antes de tomar decisiones definitivas.

Cómo afectará al resto de los signos

Aries: revisión de creencias y proyectos; ajustes en vínculos y finanzas.

Cáncer: cambios en rutinas y trabajo; viejos deseos y romances pueden volver.

Leo: atención en amor y proyectos creativos; luego, enfoque en hogar y familia.

Virgo: temas domésticos y familiares; confusión en comunicación hasta diciembre.

Libra: bloqueos en viajes y comunicación; revisiones financieras y emocionales.

Capricornio: lentitud en procesos mentales; revisión de amistades y vínculos.

Acuario: reencuentros con amigos y ajustes laborales; reflexión sobre proyectos futuros.

Piscis: revisión de carrera, viajes y estudios; claridad que llega con paciencia.

Claves para sobrellevar Mercurio retrógrado

Revisar antes de firmar contratos o tomar decisiones financieras. No forzar conversaciones: lo importante surge con calma. Escuchar viejas conversaciones y emociones pendientes. Aprovechar la introspección para cerrar ciclos y planificar el futuro.

