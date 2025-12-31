Cócteles para Fin de Año: Ideas para brindar el 31 de diciembre

¿Planeas brindar con algo especial? Descubre 45 recetas de cócteles para Fin de Año

desde clásicos con champán hasta tragos creativos, para despedir el año con el mejor sabor

Despedir el año es la excusa perfecta para elevar la celebración más allá de la copa de champán. Este 31 de diciembre, sorprende a tus invitados con una selección de cócteles festivos que combinan elegancia, sabor y un toque de creatividad. Desde versiones sofisticadas de clásicos hasta creaciones invernales, aquí encontrarás la inspiración para brindar con estilo.

Cócteles con Burbujas: El Brindis Clásico Mejorado

El champán, el cava o el prosecco son la base de los brindis más memorables. Lleva la tradición un paso más allá con estas mezclas.

Kir royale: Elegancia en su máxima expresión. Solo necesitas una cucharada de licor de cassis (grosella negra) en una copa flauta, que completes con champán frío.

12 uvas en cóctel: Una versión líquida de la tradición española. Combina brandy, licor de uva blanca, jugo de lima y jarabe simple. Sirve en una copa de champán y agrega 12 uvas verdes como decoración comestible para la buena suerte.

Spritz de granada: Festivo y vibrante. Mezcla Campari, vermut dulce y jugo de granada en un vaso con hielo. Termina con Prosecco y una guarnición de semillas de granada.

French 75: Un clásico atemporal. Agita ginebra, jugo de limón y jarabe simple con hielo. Cuela en una copa flauta y completa con champán. Una cáscara de limón exprimida es el toque final perfecto.

Cócteles festivos de invierno: Sabores para el frío

Lleva los sabores de la temporada a tu copa con estos tragos que combinan especias y frutas de invierno.

Negroni junto al fuego: Un giro invernal del clásico italiano. Infunde un té Earl Grey en el Campari, mézclalo con ginebra y vermut rojo, y añade un toque de jarabe de arce. Sirve caliente para una experiencia reconfortante.

Cóctel de arándano y jengibre: Una mezcla picante y ácida. Combila whisky, jugo de limón, jugo de arándano y jarabe de jengibre. Agita con hielo y sirve en una copa baja.

Chocolate caliente con whisky: El abrazo perfecto en una taza. Prepara tu chocolate caliente favorito y añade un toque generoso de whisky bourbon. Corona con crema batida y virutas de chocolate.

Espresso martini: El clásico energizante. Agita vodka, licor de café (como Kahlúa), un shot de espresso fresco y jarabe simple con hielo. Sirve en una copa de martini fría con tres granos de café como símbolo de salud, riqueza y felicidad.

Tragos creativos y divertidos: Para una fiesta inolvidable

Añade un factor sorpresa a tu celebración con estas ideas ingeniosas y fotogénicas.

Muégano derretido: Un espectáculo en la copa. Coloca una bola de sorbete de limón con forma de muñeco de nieve en una copa flauta y vierte con cuidado champán frío. Verás cómo se derrite lentamente.

Tiros de gelatina de champán: Diversión sofisticada. Disuelve grenetina en una mezcla de champán, limonada y vodka. Vierte en moldes pequeños y refrigera hasta que cuajen. Una delicia efervescente.

Cubos de hielo para ponche: Un detalle elegante. Congela jugo de granada, rodajas finas de naranja y ramitas de romero en una bandeja de cubos de hielo. Úsalos para enfriar y decorar tu ponche sin diluirlo.

Cócteles en lote (batch): Perfectos para multitudes

Evita pasar toda la noche como bartender con estas recetas fáciles de preparar por adelantado.

Ponche navideño: En una jarra grande, combina brandy o ron, jugo de manzana, jugo de naranja y especias como canela y clavos de olor. Refrigera y, al servir, añade ginger beer o champán.

Sangría de arándano y manzana: Un clásico invernal. Mezcla vino tinto, jugo de manzana, jugo de arándano, brandy y frutas cortadas (manzanas, naranjas). Deja macerar en el refrigerador varias horas.

Rompope: La versión mexicana del eggnog. Una mezcla cremosa de leche, yemas de huevo, azúcar, vainilla, canela y un toque de ron o brandy. Se prepara con días de anticipación.

Mocktails: Brindis para todos

Asegúrate de que todos puedan levantar su copa, sin importar su preferencia.

Vino caliente sin alcohol: Infunde jugo de uva tinto o zarzamora con palitos de canela, anís estrellado, clavos y cáscaras de naranja. Calienta a fuego lento para que los sabores se integren.

Spritz de granada (sin alcohol): Sustituye el Campari y el vermut por una mezcla de jugo de granada, jugo de naranja amarga sin alcohol y un splash de bitter sin alcohol (opcional). Completa con agua con gas.

Mocktail cítrico de granada: Agita jugo de granada, jugo de limón, jarabe de hierbabuena y agua con gas. Sirve sobre hielo con hierbabuena fresca.

