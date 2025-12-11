Exjuez Emerson Curipallo recibe cuarta sentencia de cárcel por prevaricato

El exjuez Curipallo, quien benefició a Glas y a cómplices de Norero, acumula 4 sentencias de cárcel

El exjuez Emerson Curipallo acumula 4 sentencias hasta este 11 de diciembre de 2025. La primera pena que recibió fue por delincuencia organizada en el caso Metástasis.

El exjuez de la Unidad Judicial de Santo Domingo, Emerson Curipallo, fue sentenciado a 22 meses de cárcel y a cancelar una multa por el delito de prevaricato, al "dictar medidas cautelares sin fundamento legal" en una causa, informó la Fiscalía este 11 de diciembre de 2025.

Durante la audiencia de procedimiento abreviado, el fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas, Juan Carlos Vivar, explicó que Curipallo emitió dichas medidas en noviembre de 2021, pese a que tres meses antes, un juez ya declaró una sentencia constitucional como cumplida y archivada en agosto de ese año.

Según la acusación del fiscal, el fallo que Curipallo ordenó en ese entonces afectó a la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, ya que la entidad tuvo que suspender actos administrativos y obstaculizó sus competencias, mientras que favoreció de forma "injustificada" a una compañía privada que brindaba servicio de taxi.

Curipallo aceptó los cargos y el juez de la Corte provincial de esa localidad ordenó que, además de la sentencia de cárcel, el procesado pague una multa de 12 salarios básicos (5.640 dólares) y que cancele una reparación material a favor del Consejo de la Judicatura por 2.162 dólares. También deberá elaborar un "video reflexivo sobre la importancia de no cometer este delito" y ofrecer disculpas públicas en un diario de mayor circulación en Santo Domingo, señaló la Fiscalía.

Curipallo acumula cuatro sentencias

Esta es la cuarta pena que recibe el exjuez, tres de ellas por prevaricato. Según Fiscalía, en junio de este año fue sentenciado a más de dos años de cárcel (27 meses) por haber otorgado "de forma ilegal" la libertad a personas condenadas por varios delitos, mientras que en julio de 2024 "desnaturalizó el habeas corpus" para dejar que presos salgan de las penitenciarías pese a que cumplían sentencias ejecutoriadas.

La primera sentencia que recibió, de 40 meses de cárcel, la emitió la Corte Nacional de Justicia en el caso Metástasis por haber liberado a alias 'Madrid' y 'Cuyuyuy', sicarios excolaboradores del narcotraficante Leandro Norero. y por ordenar la excarcelación el

