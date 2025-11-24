Expreso
  Mundo

President Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE

Trump asegura que su polémico plan de paz no es la "última oferta" para Ucrania

A dado de ultimátum hasta el 27 de noviembre para aceptar la propuesta.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró el fin de semana último que el controvertido plan de paz que su Administración ha planteado para poner fin a la guerra en Ucrania no es su "última oferta" para Kiev, a quien ha dado de ultimátum hasta el 27 de noviembre para aceptar la propuesta.

"No, no es mi última oferta", afirmó hoy Trump al ser preguntado por medios en el exterior de la Casa Blanca sobre si el polémico plan de 28 puntos para la paz en Ucrania es su propuesta final para el Gobierno de Volodímir Zelenski, que considera que la hoja de ruta le es desfavorable en varios aspectos.

"Nos gustaría alcanzar la paz. Debería haber sucedido hace tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania no debería de haber sucedido. Si yo hubiera sido presidente nunca habría sucedido. Estamos intentando ponerle fin. De una manera o de otra tenemos que ponerle fin", añadió el presidente estadounidense antes de poner rumbo a la cercana base aérea Andrews, donde tiene previsto visitar su campo de golf.

Donald Trump se refiere a Zelenski

A su vez, al ser preguntado sobre qué pasará si Zelenski rechaza su oferta, Trump replicó: "entonces podrá seguir luchando con todo su corazón".

Las palabras del republicano llegan después de conocerse que el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el enviado especial de Trump para misiones de paz, Steve Witkoff, estarán el domingo en Ginebra para conversar sobre el plan de paz con una delegación ucraniana.

Rubio y Witkoff se unirán a secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, que ya aterrizó hoy sábado en la ciudad suiza, donde se espera que también hagan acto de presencia el domingo representantes de los principales países europeos para hablar sobre la hoja de ruta propuesta por la Casa Blanca, la cual muchos consideran que favorece los intereses de Moscú.

Entre los puntos del plan más desfavorables a Kiev destacan la exigencia de que reduzca los efectivos de su Ejército y la de que retire a sus tropas de todo el territorio de la región del Donbás que sigue bajo su control.

