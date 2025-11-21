Trump recibe a Cristiano Ronaldo: fotos, la llave de la Casa Blanca y todos los datos

La visita del delantero a Washington D.C. concluye con un apretón de manos, fotos y la llave de la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo, su prometida Georgina Rodríguez y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la Casa Blanca.

Un encuentro que mezcló poder, deporte y glamour tuvo lugar en los espacios de la Casa Blanca, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió al delantero del Al Nassr FC, Cristiano Ronaldo, durante la visita de Estado del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán.

La intención del mandatario era clara: impulsar la proyección cultural, turística y deportiva de Arabia Saudita, y para ello eligió nada menos que a la superestrella portuguesa.

Ronaldo no llegó solo. Lo acompañó Georgina Rodríguez, con quien se comprometió el 11 de agosto de 2025. La pareja desfiló con elegancia por los pasillos de la Casa Blanca, protagonizando junto a Trump un video que capturó la risas de las tres figuras.

El delantero vio cumplido un deseo que había expresado anteriormente: conversar con el presidente sobre temas globales, desde iniciativas sociales hasta caminos hacia la paz.

La reunión tuvo un momento simbólico cuando Trump le entregó una llave de oro de la Casa Blanca, un gesto honorífico que se reserva para invitados especiales.

Momento de convivencia entre Trump y Ronaldo

Pero fue durante la sesión fotográfica donde se evidenció el glamour de la pareja y la sobriedad del entorno presidencial, incluso un apretón de manos entre Trump y Ronaldo quedó inmortalizado en un post de Instagram del futbolista.

El encuentro no solo fue inolvidable para Ronaldo, sino también para Barron Trump, el hijo de 19 años del presidente, quien finalmente conoció a su ídolo. Entre bromas, el mandatario confesó que su hijo ahora lo “respeta un poco más”.

Por su parte, Cristiano expresó su gratitud por la invitación: “Gracias, Sr. Presidente, por su cálida bienvenida a mí y a mi futura esposa”, añadió. “Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar, y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos a nuevas generaciones.”

Este momento refleja el tipo de mundo contemporáneo al que apuesta Trump: uno donde se rodea de celebridades para reforzar su imagen y la de el país.

🚨| ÚLTIMA HORA: Anoche Cristiano Ronaldo se tomó una foto LEGENDARIA en la Casa Blanca con Elon Musk y otros funcionarios de la administración Trump. La libertad avanza sobre la izquierda tiránica. 🔥 Dale ME GUSTA Y RT porque los medios progres no te mostrarán esto: pic.twitter.com/EDGD6O5ZeE — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) November 19, 2025

El metro cuadrado de la Casa Blanca también fue transitado por figuras como Elon Musk, el fundador e inversor tecnológico David Sacks, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Ante esto, el futbolista no dejó pasar la oportunidad y tomó una selfie en la que Musk aparece sonriendo desde una esquina.

