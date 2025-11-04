¿Se cancela el Miss Universe 2025? Esto es lo que está sucediendo en Tailandia

Fátima Bosch y Nawat tuvieron una discusión en la imposición de bandas

El Miss Universe 2025 ha estado marcado por varios eventos que han empañado la imagen del certamen. La final, que estaba prevista para el próximo 21 de noviembre, ya tiene los ojos del mundo encima debido a la controversia generada por sus actuales propietarios: el empresario mexicano Raúl Rocha y el presidente del Miss Grand International, así como coorganizador, Nawat Itsaragrisil.

Nawat habría iniciado unas votaciones en la página de Miss Universe Tailandia, donde ofrecía una cena con él a quien obtuviera más votos. Lo habría hecho en esta cuenta debido a que no podía acceder a la cuenta oficial del Miss Universe, ya que no contaba con las contraseñas. Además, en un en vivo en TikTok, añadió que no sabían cómo organizar un certamen.

Ante esto, Raúl Rocha lanzó un comunicado desde la cuenta oficial del certamen, aclarando que dichas votaciones no serían tomadas en cuenta y que "el evento no está autorizado". Asimismo, Rocha publicó en sus historias de Instagram estadísticas sobre el Miss Grand International, mostrando que el certamen había decaído en cifras y acompañó la publicación con una canción triste, lo que los usuarios interpretaron como una burla hacia Nawat.

Fátima Bosh, Miss Universe México. Cortesía

¿Qué pasó con Fátima Bosch?

Durante la entrega de bandas hubo una discusión entre la representante de México, Fátima Bosch y Nawat, lo que terminó con la salida de la sala de Miss Universe Mexico.

N: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia... ¿es cierto?”

F: “No entendí... ¿me está preguntando si puedo publicar sobre...?”.

N: "Tengo reportes del personal de que no prestas atención ni publicas nada sobre el país anfitrión”.

F: “No es así. Creo que hay un malentendido. No lo sé…”.

N: “¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no? ¿Sí o no?”.

F:“Sí, por supuesto, sí. Yo estaba haciendo un programa... y no se trata de qué lado está bien o mal.”

N: “Mi pregunta es: ¿vas a seguir nuestras indicaciones o no?”.

El intercambio se tornó aún más tenso cuando el tailandés lanzó fuertes comentarios sobre el director nacional de México, a quien acusó de haber sido “expulsado del país”.

N: “Es un cabeza hueca para la reina. Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

F: “Porque tengo voz, y lo que ha hecho no es correcto. Si tiene un problema...”.

N: “Sí tienes voz, pero debes respetar.”

F: “Sí, pero usted no me está respetando como mujer.”

N: El empresario reaccionó llamando a seguridad, mientras varias voces en la sala defendían a la mexicana: “Este no es el modo de tratar a las delegadas”.

F: “Todas las delegadas, como mujeres, merecemos respeto. Estoy aquí representando a un país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización.”

¿Le robaron la corona? Constanza Báez responde tras dichos de Osmel Sousa Leer más

Cuando Fátima comenzó a levantarse para retirarse del sitio, el hombre rápidamente la cuestionó respecto a lo que estaba haciendo y llamó a seguridad. Varias delegadas también comenzaron a levantarse en respaldo de la mexicana y Nawat dijo: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntense”.

Tras las declaraciones de Fátima a la prensa sobre el altercado con Nawat, se la vio salir del hotel donde se da la concentración entre lágrima. Sin embargo, ni ella ni la organización de México se han pronunciado sobre si continuará o no en el certamen.

¿Se cancelará el Miss Universe 2025?

La cuenta oficial del Miss Universe publicó su comunicado tras lo sucedido con Fátima y anuncia que el concurso de belleza continuará.

"La organización reafirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad anfitriona, la Miss Grand International y todos los socios locales para garantizar el éxito continuo de la competencia 74. Juntos, estamos dedicados a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todos los participantes, el personal y las partes interesadas", expone el post.

Una delegación de alto nivel, dirigida por el director ejecutivo, Mario Búcaro, viaja a Tailandia para fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MG, y las autoridades pertinentes...Todos los eventos y actividades programadas continuarán según lo planeado", finaliza el comunicado.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO