Habrá lluvia de meteoros este mes de noviembre.
Habrá lluvia de meteoros este mes de noviembre.canva

Lluvia de Meteoros Leónidas 2025: ¿Cuándo podrás ver las estrellas fugaces?

Será visible en todo el mundo y su pico está cerca. No se necesitará telescopio

Noviembre llega con eventos astronómicos imperdibles. Uno de ellos es la Lluvia Leónidas que se dará del 6 al 30 de noviembre. El evento se podrá disfrutar desde muchas partes del mundo.

Estas lluvias provienen del cometa Tempel-Tuttle y, a veces, producen lluvias intensas de meteoros, pero su frecuencia varía. Este año puede haber una buena cantidad de meteoros visibles, especialmente en cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica. Su pico se espera entre la noche del 17 al 18 de noviembre.

Para observarlas, conviene esperar hasta que Leo se eleve, usualmente poco antes de medianoche.

Otras lluvias

A principios de mes, también se dan las lluvias de meteoros Táuridas del Sur (pico el 5) y Táuridas del Norte (pico el 9). Aunque la Luna llena podría interferir con la visibilidad, estas lluvias suelen generar bolas de fuego lentas y brillantes, lo que incrementa las posibilidades de observar meteoros destacados.

Recomendaciones

Ciertos factores pueden influir en su visibilidad y optimizar la experiencia de observación es la mejor opción . Aquí te doy detalles sobre dónde y cómo verla mejor:

Aunque será visible en todo el mundo, es recomendable buscar un lugar cómodo y oscuro, como un campo o una zona sin luz artificial. No es necesario un telescopio, ya que los meteoros se pueden ver a simple vista. Llevar ropa abrigada y usar linternas de luz roja ayudará a evitar la fatiga visual y disfrutar plenamente del espectáculo.

No será necesario utilizar telescopio para observar la lluvia de meteoros.
No será necesario utilizar telescopio para observar la lluvia de meteoros.canva

