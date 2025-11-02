El traje sastre se reinventa para la mujer actual

En set o vestido, ya no son un uniforme, sino una declaración de intenciones. Con o sin corbatas expresan elegancia natural.

El blanco siempre se verá elegante. Para realzar el outfit agrega una corbata.

La sastrería femenina vive un renacimiento. En tiempos donde la moda celebra la comodidad y la fluidez, el traje sastre reaparece como un manifiesto de poder y sofisticación. Las nuevas generaciones ya no lo ven como un uniforme de oficina, sino como una segunda piel que proyecta seguridad. “Es un atuendo que representa fortaleza, formalidad y una mujer que está muy segura de su feminidad”, afirma el asesor de imagen José Hidalgo, quien considera que esta prenda se ha convertido en un básico imprescindible del guardarropa moderno.

A lo largo de las décadas, la sastrería ha mutado y se ha adaptado al ritmo de la moda. Hoy tiene guiños andróginos como corbatas, chalecos, o prints de rayas. “Se han ido incorporando detalles que lo hacen más atractivo visualmente, que incluso realzan la sensualidad femenina sin perder sobriedad”, explica Hidalgo. La clave está en equilibrar la estructura y la fluidez.

Para el experto, la verdadera elegancia sartorial no depende de una tendencia sino del dominio del corte, del color y de la actitud. “Toda mujer debería tener al menos dos trajes sastres: uno oscuro y otro claro”, recomienda. “Son piezas que te permiten combinar accesorios, pañuelos o camisas, y adaptarlas a distintos momentos del día ya sea para oficina o evento”. Así, este atuendo deja de ser un símbolo de rigidez para convertirse en una declaración de estilo personal.

Más que una prenda, esta vestimenta es una filosofía. Exige precisión, atención al detalle y, sobre todo, coherencia entre lo que se viste y lo que se proyecta. Porque en el fondo, como resume Hidalgo, “la buena sastrería no solo viste el cuerpo, sino que dibuja carácter”.

Un outfit que juega con textura y brillo entre camisa y chaqueta. Foto: Gerardo Menoscal

Fashion tips

El asesor de imagen José Hidalgo da las claves para vestir sastrería:

Invierte en lo esencial:

Comienza con un pantalón recto negro y una chaqueta negra o beige. Son piezas que podrás combinar con facilidad y usar varias veces.

El blanco total nunca falla:

Un set de blazer o chaleco con pantalón en tono blanco es símbolo de elegancia. Funciona en cualquier temporada.

Set de chaleco y pantalón con elegancia moderna. Foto: Gerardo Menoscal

Cuide el calzado:

Los zapatos deben estar a la altura del traje. Prefiere diseños cerrados y sin plataforma.

Sí a los detalles:

Botones metálicos, solapas distintas o texturas artesanales transforman el look.

Atrévete con la corbata:

Aunque viene del vestuario masculino, en la mujer potencia la feminidad y refleja su toque arriesgado.

El traje a medida:

Siempre marcará la diferencia, ya que es personalizado. Los cortes acorde al cuerpo resaltan la figura y se ve impecable.

Vestido sastre con botones cruzados. Los guantes de cuero elevan el look. Foto: Gerardo Menoscal

