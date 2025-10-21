Nadia Mejía sigue el intenso entrenamiento de su coach Tico Rega

El experto en belleza prepara a Miss Universo Ecuador para el certamen en Tailandia

Nadia Mejía está en plena cuenta regresiva rumbo a Miss Universo, con agenda a tope. Trabaja sin parar bajo la guía de su entrenador, Tico Rega, también coreógrafo y coach de reinas. El peruano ha pulido a varias misses. A su vez, Alexander González se encarga de su preparación integral.

La Miss Universo Paraguay 2024, Naomi Méndez, confió también en el mismo dúo de expertos, Rega y González, responsables de formar a Nadia Ferreira para Miss Universo 2021.

Nadia Mejía tiene previsto viajar el 24 de octubre a Tailandia, donde competirá el 21 de noviembre en el certamen de belleza. Por ahora, no ha podido conceder entrevistas, ya que su coach exige absoluta concentración.

Se reúne con diseñadores locales

Mientras tanto, ajusta los últimos detalles de su vestuario junto a diseñadores locales. Su entrenamiento se centra en pasarela, proyección escénica y ejercicios de tonificación.

El público podrá despedirla al mediodía en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo.

Practica el español

El sábado 26 de julio, Nadia Mejía, representante de la Comunidad USA, fue coronada como Miss Universo Ecuador 2025, en una gala celebrada en el Palacio de Cristal de Guayaquil.

La modelo y cantante, de 29 años, conquistó al jurado no solo por su porte y carisma.

He practicado el español, ya se siente con mayor confianza. “Ya saben, el español no es mi primer idioma. Estoy practicando muy duro. Mis profesores son colombianos, eso es bueno porque el acento es más neutral (risas)”, dijo en una entrevista con EXPRESIONES en febrero.

