El público le dará el último adiós a Paulina Tamayo: su familia anuncia homenaje

El comunicado informa que la Solemne Eucaristía será celebrada en la Basílica del Voto Nacional el 22 de octubre

La música nacional vuelve a reunirse en torno a una de sus voces más emblemáticas. La familia de Paulina Tamayo, La Grande del Ecuador, informó que las honras fúnebres de la artista se realizarán este martes 21 y miércoles 22 de octubre en Quito, abiertas al público que desee despedirla.

¿Cuándo será el velorio de Paulina Tamayo?

Willie y Paola Tamayo comunicaron oficialmente los detalles de las ceremonias póstumas de su madre, Paulina Tamayo, reconocida como una de las figuras más representativas del repertorio ecuatoriano. El velatorio se llevará a cabo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde las 17:00 del martes 21 de octubre hasta las 10:00 del miércoles 22 de octubre, de manera ininterrumpida.

El comunicado también informa que la Solemne Eucaristía será celebrada en la Basílica del Voto Nacional, a las 12:00 del miércoles 22 de octubre.

La publicación, acompañada por una fotografía de la artista, invita a los seguidores y al público general a rendir homenaje a su legado musical, tras su fallecimiento ocurrido el martes 21 de octubre en Quito.

Respecto a los compromisos previamente adquiridos por la artista Paulina Tamayo, la empresa KC Producciones estará informando próximamente el protocolo de actividades y el manejo que se dará a estos acuerdos, actuando con orden y respeto en cumplimiento del deseo de la artista.

Willie Tamayo despide a su madre Paulina Tamayo: “Ahora eres La Grande del Cielo” Leer más

El mensaje de despedida de su hijo Willie

Su hijo, Willie Tamayo, compartió un mensaje de despedida a través de la red social X: “El amor de mi vida, mi ejemplo, mi inspiración y mi mayor orgullo. Tu voz, tu arte y tu luz quedarán para siempre en la historia del Ecuador, pero sobre todo, en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte. Te amo mi Grande del Ecuador, ahora eres LA GRANDE DEL CIELO”.

De acuerdo con información de Diario EXTRA, la artista falleció a causa de una insuficiencia respiratoria y estuvo acompañada por su familia hasta el final.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!