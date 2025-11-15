Jenniffer Tuvivén denuncia no ser invitada a la gala final de Reina de Guayaquil 2025

En un comunicado en sus redes sociales pide explicaciones al alcalde Aquiles Álvarez y a Tahíz Panus por la decisión

A pocas horas de la gala final de Reina de Guayaquil 2025, programada para este sábado 15 de noviembre en la Concha Acústica del Parque Samanes, una situación inesperada ha salido a la luz. Jennifer Tuvivén, actual Reina de Guayaquil 2024, aseguró públicamente que no ha recibido una invitación oficial para asistir al evento en el que deberá coronar a su sucesora.

Jennifer Tutivén es la actual Reina de Guayaquil 2024. JOFFRE FLORES

La denuncia de Reina de Guayaquil

La afirmación fue difundida por la soberana a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un comunicado expresando su preocupación ante la falta de acercamiento por parte de la organización del certamen. “Lamento informar que aún no recibo una invitación para hacer presencia del magno evento cívico donde elegimos a nuestra nueva soberana”, escribió, destacando que siempre ha considerado que su compromiso como reina es con la ciudad.

La representante de Guayaquil también señaló que su deseo es culminar su reinado conforme al rol que se le otorgó el día de su elección: “Me encantaría cerrar este episodio cumpliendo con el derecho que me corresponde y que gané el día que fui electa Reina de Guayaquil 2024”, agregó en la publicación, acompañada por un mensaje de aprendizaje y gratitud hacia la experiencia vivida.

En el comunicado etiquete al alcalde Aquiles Álvarez y a los directivos de Reina de Guayaquil Tahíz y Miguel Panus.

El certamen, que este año ha experimentado retrasos y una reorganización debido a un procedimiento técnico del Servicio de Compras Públicas (SERCOP), se reactivó a finales de octubre con la presentación oficial de las 16 candidatas. A la que también se sumaron nuevas participantes a última hora. La gala, que por primera vez se celebrará en noviembre, definirá a la representante que acompañará las festividades cívicas de la ciudad durante 2026.

Hasta el cierre de esta edición, la organización de Reina de Guayaquil no había emitido un pronunciamiento sobre la situación expuesta por Tuviven ni confirmado su presencia en el evento, pese a que EXPRESIONES quiso tener una versión más detallada.

Vale recordar que Tutivén y, la virreina y estrella de octubre, tampoco fueron invitadas a la ceremonia de presentación de las nuevas candidatas

Mientras tanto, las aspirantes continúan su preparación previa a la noche final, en la que una de ellas recibirá la corona que hoy, al menos públicamente, no tiene asegurada quién se la entregará.

