PLAN SALUD
Jenniffer Tutivén.
Jenniffer Tutivén, soberana de Guayaquil 2024.Cortesía

Reina de Guayaquil sorprendida por no haber sido citada a presentación de aspirantes

Ni Jenniffer Tutivén ni las otras soberanas fueron invitadas al acto oficial con las 16 candidatas

El miércoles 29 de octubre en el Salón de la Ciudad, el Municipio presentó oficialmente a las 16 aspirantes que competirán por la corona el 15 de noviembre, en la concha acústica del parque Samanes.

Lo que no dejó de llamar la atención es que no fueron citadas las soberanas Jenniffer Tutivén, Milena Bastidas y María José Silva, Reina, Virreina y Estrella de Octubre respectivamente. La decisión sorprendió, especialmente a Jenniffer, modelo y estudiante de Medicina, quien aseguró desconocer los motivos de esta exclusión. Aunque en la anterior presentación (en septiembre) sí estuvieron.

Por compromisos laborales no acudió a sesión solemne

Fuentes cercanas al certamen apuntan a un posible distanciamiento entre la reina y la organización municipal, tras su ausencia en la sesión solemne del 9 de octubre. Ese día, ella viajó a Quito por un compromiso profesional (una transmisión) con la sección New York Fashion del New York Times. Como es modelo, tiene contrato con una plataforma, pero expuso previamente que no iba a estar.

Reinas de Guayaquil

Por su parte, el equipo de comunicación, encabezado por Lucy Pazmiño, aclaró que el acto fue “una presentación pequeña”, con la presencia solo de candidatas, padres y representantes del Municipio, dado que las actuales dignidades ya no se encuentran en funciones oficiales.

¿Estarán en la gala?

Vale recordar que la gala debía desarrollarse el 3 de octubre, lo que no se dio por la suspensión del proceso de contratación del Reinado de Guayaquil por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Ahora la pregunta inevitable es si Jenniffer, Milena y María José quedarán también fuera de la gala final del 15 de noviembre. 

Las aspirantes

Estas son las 16 candidatas que buscan la corona de Reina de Guayaquil 2025:

Paula Véliz Cervantes, 26 años – Licenciada en Diseño Gráfico.

Ivanna Nicola Salazar, 22 años – Licenciada en Comunicación Social.

María Raquel Aguirre García, 19 años – Estudia Medicina.

Allyson Medranda Freire, 20 años – Auxiliar de Enfermería (III nivel).

Valentina López Gordon, 24 años – Licenciada en Comunicación con énfasis en RR.PP.

Valeria Coello Chedraui, 21 años – Estudia Derecho.

Lady Lastra Pachito, 20 años – Ingeniería en Logística y Transporte.

Gabriela Ruilova Caval, 23 años – Licenciada en Comunicación Social.

Evelyn Lloré Caisaguano, 23 años – Comunicación Social.

Valeria Salazar Pozo, 23 años – Licenciada en Producción Audiovisual y Multimedia.

Abby Riqueros Véliz, 22 años – Administración de Empresas.

Luciana Juez Cedeño, 20 años – Contabilidad y Auditoría (IV ciclo).

Yamila Vanil, 21 años – Estudia Psicología.

Rebeca Santillán, 26 años – Arquitecta.

Arianna Polit Nuques, 21 años – Negocios Internacionales.

Yaritza Chevez, 21 años – Ingeniería en Alimentos.

