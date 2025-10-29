Al estilo Barbie: la Miss Estonia y su curiosa forma de viajar a Tailandia

Brigitta Schaback partió al país asiático para participar en el Miss Universo 2025. Mira el video que revolucionó las redes

Aunque todavía faltan más de tres semanas para que se lleve a cabo el Miss Universo 2025 en Tailandia, el certamen de belleza ya está dando que hablar. Es que este miércoles 29 de octubre la candidata de Estonia revolucionó las redes sociales por cómo decidió trasladarse al país asiático.

Se trata de Brigitta Schaback, quien decidió viajar al estilo 'Barbie' desde su país hasta la sede del certamen, que se realizará el próximo 21 de noviembre. Ella literalmente se metió en una caja gigante para parecer una muñeca de colección.

En el video, que se viralizó rápidamente, aparece saludando con una sonrisa y dejándose llevar por otras personas. Esta decisión la ha puesto como una de las favoritas del público.

Así viajó la Miss Estonia a Tailandia

