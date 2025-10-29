Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Miss Estonia
La reina europea se hizo famosa por esta decisión.Brigitta Schaback

Al estilo Barbie: la Miss Estonia y su curiosa forma de viajar a Tailandia

Brigitta Schaback partió al país asiático para participar en el Miss Universo 2025. Mira el video que revolucionó las redes

Aunque todavía faltan más de tres semanas para que se lleve a cabo el Miss Universo 2025 en Tailandia, el certamen de belleza ya está dando que hablar. Es que este miércoles 29 de octubre la candidata de Estonia revolucionó las redes sociales por cómo decidió trasladarse al país asiático.

RELACIONADAS

Se trata de Brigitta Schaback, quien decidió viajar al estilo 'Barbie' desde su país hasta la sede del certamen, que se realizará el próximo 21 de noviembre. Ella literalmente se metió en una caja gigante para parecer una muñeca de colección. 

En el video, que se viralizó rápidamente, aparece saludando con una sonrisa y dejándose llevar por otras personas. Esta decisión la ha puesto como una de las favoritas del público. 

Así viajó la Miss Estonia a Tailandia

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Robo en la Metrovía de Guayaquil: los últimos datos revelados sobre el atraco

  2. Al estilo Barbie: la Miss Estonia y su curiosa forma de viajar a Tailandia

  3. Dulce María será madre por segunda ocasión a sus 40 años

  4. OMC autoriza contramedidas contra EE. UU. por aranceles a aceituna española

  5. Una noche de rescate de decenas de cadáveres tras operación policial más letal en Río

LO MÁS VISTO

  1. Este es el pronóstico de la IA para Palmeiras vs Liga de Quito | Copa Libertadores

  2. Emma Guerrero llama perdedor al padre de sus hijos

  3. Beele en Cuenca: fecha y lugar del concierto gratuito

  4. Feriado Noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente largo? Días de descanso confirmados

  5. IESS dejaría de ser prestador de salud: Daniel Noboa explicó su idea

Te recomendamos