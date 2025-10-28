Reinado de Guayaquil: nueva fecha y más aspirantes

Las soberanas de 2024 entregarán sus respectivas coronas el 15 de noviembre. Ya no son 13, ahora son 16 aspirantes

La Estrella de Octubre 2024 María José Silva, la reina Jenniffer Tutivén y la virreina Milena Bastidas.

Tras la suspensión del proceso de contratación del Reinado de Guayaquil por parte del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), el certamen vuelve y tiene una nueva fecha para su gala final: el 15 de noviembre, en la Concha Acústica del Parque Samanes.

El miércoles 29 de octubre, en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil, se llevará a cabo la presentación oficial de las 16 aspirantes a la corona. Antes eran 13, pero tras la suspensión, se sumaron cuatro nuevas candidatas (una del proceso anterior, Fiorella Velásquez, se retiró).

Continuarán con actividades

Según el equipo de comunicación liderado por Lucy Pazmiño, fue necesario repetir el proceso de casting y las evaluaciones previas. Las nuevas aspirantes continuarán con las actividades que se habían visto interrumpidas y se preparan intensamente.

Las ganadoras no solo presidirán las fiestas julianas de 2026, sino que también encabezarán el tradicional evento navideño de la urbe.

En los últimos 15 años, el certamen solo se ha suspendido una vez: el 30 de septiembre de 2010, cuando la crisis política nacional obligó a cancelar la gala que se iba a desarrollar en el Centro Cívico. Aquella vez, el evento se reprogramó dos semanas después, una vez calmada la situación.

El pasado 12 de septiembre de 2025, el SERCOP detuvo el proceso de contratación, pero los descargos presentados por el Municipio de Guayaquil fueron avalados dentro del plazo previsto, el 22 de septiembre.

La anterior gala se fijó para el 3 de octubre, y la esperada Noche de Talentos para el 20 de septiembre en la Plaza Guayarte.

Por esta situación, la reina Jenniffer Tutivén, la virreina Milena Bastidas y la Estrella de Octubre, María José Silva, extendieron su reinado y presidieron las fiestas octubrinas 2025, tal como lo hicieron en 2024.

Las nuevas aspirantes...

Estas son las 16 candidatas que buscan la corona de Reina de Guayaquil 2025:

Paula Véliz Cervantes, 26 años – Licenciada en Diseño Gráfico.

Ivanna Nicola Salazar, 22 años – Licenciada en Comunicación Social.

María Raquel Aguirre García, 19 años – Estudia Medicina.

Allyson Medranda Freire, 20 años – Auxiliar de Enfermería (III nivel).

Valentina López Gordon, 24 años – Licenciada en Comunicación con énfasis en RR.PP.

Valeria Coello Chedraui, 21 años – Estudia Derecho.

Lady Lastra Pachito, 20 años – Ingeniería en Logística y Transporte.

Gabriela Ruilova Caval, 23 años – Licenciada en Comunicación Social.

Evelyn Lloré Caisaguano, 23 años – Comunicación Social.

Valeria Salazar Pozo, 23 años – Licenciada en Producción Audiovisual y Multimedia.

Abby Riqueros Véliz, 22 años – Administración de Empresas.

Luciana Juez Cedeño, 20 años – Contabilidad y Auditoría (IV ciclo).

Yamila Vanil, 21 años – Estudia Psicología.

Rebeca Santillán, 26 años – Arquitecta.

Arianna Polit Nuques, 21 años – Negocios Internacionales.

Yaritza Chevez, 21 años – Ingeniería en Alimentos.

