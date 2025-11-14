Expreso
Paloma Murphy
Paloma Murphy.Instagram

¿Quién es Paloma Murphy? La mejor nueva artista de los Latin Grammy 2025

Además de su nominación en Mejor Nueva Artista, la mexicana también fue considerada en mejor canción alternativa por Sola

Paloma Morphy fue reconocida como Mejor Nueva Artista en los Latin Grammys 2025. La cantante mexicana, de 25 años, se convirtió en una de las protagonistas de la noche en la vigesimosexta edición de estos premios. Su triunfo provocó una amplia conversación en redes sociales, donde muchos celebraron la presencia de nuevos nombres en la industria musical.

La artista compitió en la categoría frente a talentos como Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Sued Nunes y Ruzzi. Con este reconocimiento, Morphy marca un nuevo paso en su joven trayectoria musical.

Paloma Murphy en la gala de los Nuevos Artistas de Los Latin Grammy
Paloma Murphy en la gala de los Nuevos Artistas de Los Latin GrammyCortesía
La carrera de Paloma Murphy

La intérprete presentó en 2025 su álbum debut, AU, un proyecto en el que trabaja temáticas relacionadas con la salud mental y experiencias que ha vivido dentro y fuera del escenario. En entrevistas previas, ha señalado que la composición surgió como una vía personal para expresar emociones acumuladas.

Morphy tiene formación en derecho, profesión que llegó a ejercer antes de iniciar su carrera musical. En el último año de su carrera universitaria comenzó a publicar videos cantando en redes sociales, lo que la llevó a abandonar ese camino para dedicarse por completo a la música.

Además de su nominación en Mejor Nueva Artista, la mexicana también fue considerada en Mejor Canción Alternativa por “(sola)”. Para ella, ingresar en estas categorías representa una meta cumplida dentro de sus aspiraciones profesionales.

Su música también aborda temas sociales. En el sencillo la mexicana expresa su postura sobre la situación de las mujeres en su país. Morphy ha explicado que este tema surgió tras reflexionar sobre su relación con México y las demandas por mayor protección y equidad.

La proyección internacional que recibe con los Latin Grammys la ubica entre las figuras emergentes a seguir en la escena musical latinoamericana. Con presentaciones recientes en vivo y un creciente número de seguidores en plataformas digitales, su presencia continúa ganando espacio entre nuevas audiencias.

