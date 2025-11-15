Abby Riqueros es la nueva Reina de Guayaquil 2025

En una noche llena de glamour y emoción, Abby Riqueros fue coronada Reina de Guayaquil 2025 durante una espectacular gala en la Concha Acústica del Parque Samanes, al norte de la ciudad, el 15 de noviembre. La joven destacó por su elegancia y compromiso social, logrando la coronación entre 16 talentosas candidatas.

Con este título, Abby asume la responsabilidad de representar a Guayaquil en eventos de gran importancia y de liderar iniciativas que beneficien a la comunidad. Su primer desafío será lanzar su campaña navideña, cuyo objetivo es recaudar juguetes para la tradicional fiesta "Mágica Navidad", que se celebrará el 20 de diciembre en el Parque Samanes. Debido a la suspensión previa del certamen, su primera aparición pública será en este evento, en lugar de las festividades habituales de julio y octubre.

Con un radiante vestido perla que realzó su esbelta figura, Abby recibió la banda de manos de Tahiz Panus, directora de la Organización, y no de la Reina saliente, Jenniffer Tutivén, quien ostentó un reinado más largo de lo habitual debido a la suspensión del certamen. Esta medida fue tomada por el SERCOP en septiembre, tras un proceso técnico relacionado con la contratación, que resultó en la falta de información en varios requisitos.

La gala fue conducida por Eduardo Andrade y Geraldine Meitzner, Reina de Guayaquil 2016. Durante la noche, la música estuvo a cargo de Samantha Quenedit, Miss Grand Ecuador 2025, y el cantante Johan Vera. Los trajes del opening fueron diseñados por Deyalis Picado, los vestidos de cóctel fueron creados por Nino Touma y las alumnas de Fashion Academy, mientras que los accesorios fueron de Milton Rendón.

El jurado de la gala estuvo compuesto por diversas personalidades del mundo de la belleza, funcionarios municipales y autoridades, como la concejal Soledad Diab, el Secretario Municipal David Norero, la empresaria Carolina Aguirre, Doménica Franco de SALERM Latinoamérica e Ivana Irizarry, Universal Woman Puerto Rico 2025.

Candidatas en acción:

Las aspirantes a la corona fueron presentadas oficialmente el 29 de octubre en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. A lo largo de este tiempo, participaron en diversas actividades, incluidas visitas a empresas municipales como Circular y EMAPAG, así como al centro Polifuncional ZUMAR. También colaboraron con organizaciones no gubernamentales y fundaciones, como la Cruz Roja y el Hogar San José, entregando donaciones de alimentos y productos de higiene personal.

Antes de la gala, las candidatas se reunieron con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, para presentar sus proyectos sociales y compartir su visión de servicio para la ciudad. En esta reunión, Álvarez destacó la importancia de liderar con responsabilidad, empatía y coherencia, subrayando que la nueva Reina representará a Guayaquil con compromiso y visión de futuro.

