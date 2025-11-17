Jenniffer Tutivén se queda con lo positivo y con la experiencia en Reina de Guayaquil

La reina de Guayaquil 2024 estuvo al frente de los proyectos Reina, Peso invisible, Manos solidarias y Mágica Navidad 2024

El sol no se tapa con un dedo. Cuando se pregunta a la organización por qué no fue invitada la reina saliente, Jenniffer Tutivén, a la gala del 15 de noviembre en la que se coronó a Abby Riqueros, solo expresan que ahora desean enfocarse en la nueva soberana y en su trabajo.

Para la estudiante de octavo semestre de Medicina en la Universidad de Guayaquil (quien no abandonó su carrera por el reinado), el lunes 17 de noviembre fue un día normal. Se levantó temprano para asistir a sus prácticas hospitalarias y a clases.

Ya pasó página. Se queda con lo positivo, agradecida por el respaldo recibido tras lo ocurrido y por lo mejor de la experiencia vivida.

"Que comience el nuevo ciclo"

Después de conocer a las nuevas soberanas: Abby, Yamila Yamil, quien asumió el rol de virreina, y Paula Véliz, elegida Estrella de Octubre, las felicitó: “Que comience el nuevo ciclo. Aprovecho para felicitarlas. Espero que sea un año maravilloso y recuerden: siempre serán ustedes quienes hagan del título una vocación de servicio, y no el título a ustedes”, manifestó.

.Aunque no se despidió como habría querido lo hizo mediante un vídeo difundido en redes sociales. Su año como reina de la urbe lo considera "un año transformador porque no solo implica acudir a eventos oficiales; además es inspirar vidas, impactar y aprender”.

"Este momento no es mío"

Sus seguidores la extrañaron en la gala de elección, y la exvicealcaldesa Blanca López la respaldó. “Este momento no es el mío, sino de la nueva reina. Me da pena que yo mantenga el protagonismo”, indicó.

En EXPRESIONES se comentó que existían problemas después de que Jenniffer, de 22 años, por compromisos adquiridos con anterioridad, no asistió a la sesión solemne del 9 de octubre. Aquello la hizo caer en desgracia, pese a que, según la exsoberana, lo advirtió con antelación. Cuando se comprometió, no sabía que su reinado se iba a extender.

Cabe recordar que inicialmente la velada de elección iba a realizarse el 3 de octubre, pero la suspensión impuesta por Sercop al certamen impidió que se desarrollara en esa fecha. Para el 9, ella supuso que ya existiría otra reina.

Sin invitación

Que no estuviera en el evento del 15 de noviembre era algo previsible. Según afirmó, no fue invitada. Tampoco la convocaron a la nueva presentación de las 16 aspirantes, el miércoles 29 de octubre en el Salón de la Ciudad. Incluso cuando Jenniffer preguntó qué debía decir a la prensa cuando la consultaran, le respondieron que de ese asunto se encargarían ellos.

En todo caso, se marchó con la satisfacción del deber cumplido. Durante su período estuvo al frente de los proyectos Reina, Peso invisible, Manos solidarias y Mágica Navidad 2024.

