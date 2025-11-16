Andrea Bernal está lista para regresar las noches de los lunes

Teleamazonas presenta el espacio, pero el horario no favorece: a las 22.30. Se estrenará el lunes 17

La comunicadora Andrea Bernal (quien ha trabajado 17 años en Colombia) debutará en De lunes a lunes el 17 de noviembre. El horario que Teleamazonas ha elegido es 22:30. Bastante tarde, sobre todo porque se trata de un lunes. Este canal coloca muy tarde algunas de sus producciones, incluso telenovelas exitosas en otros países. Tal vez por eso no funcionan como esperan

Andrea es muy capaz, seguramente cumplirá con su rol, pero el horario no favorece. Aquí el problema no es ella, sino la estrategia de la televisora. Según la periodista "son nuevas apuestas".

"Me di cuenta de lo parecido que somos"

"A pesar del tiempo que estuve viviendo fuera de Ecuador me empapé mucho de los fenómenos que no son exclusivos de este país, porque son regionales. Me di cuenta de lo parecidos que somos en América Latina. Somos una región que en muchas ocasiones comparte las mismas necesidades, tristezas y alegrías.

Por eso creo que podemos hacer periodismo desde muchos lugares. Yo lo hago hace 17 años en Colombia y ahora regreso por invitación de esta cadena que es Teleamazonas", comentó Andrea en Mundo Dinners sobre la nueva propuesta.

Se trata de un programa que renueva el análisis de temas políticos y sociales tanto en la pantalla del televisor como en las redes sociales.

La producción a cargo de Freddy Barros

Andrea seguirá viviendo en Colombia. Viajará semanalmente a Quito, desde donde se emite el espacio.

Ella se desempeñó como presentadora y editora de NTN24 y Noticias RCN, dos de los medios más influyentes del país vecino. En ese tiempo, dirigió noticieros, condujo programas de análisis político como Zoom a la noticia y moderó debates presidenciales.

En cuanto a este nuevo espacio, el productor es Freddy Barros, quien antes formó parte de Ecuavisa.

