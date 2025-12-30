Expreso
recolección de basura en cuenca
La recolección de basura durante el feriado de Año Nuevo será con normalidad.Coresía

¿Cuáles son los horarios de recolección de EMAC en Cuenca?

Existen dos frecuencias de recolección de desechos sólidos que agrupan a varios sectores urbanos y cabeceras parroquiales

La recolección de basura y el barrido de las calles en Cuenca se desarrollarán con normalidad durante los días del feriado por el Año Nuevo, así lo informó la Empresa de Aseo de Cuenca (EMAC EP). 

En el comunicado se detalló que, únicamente, la escombrera de Llacao y el BioEmac permanecerán cerrados el 1 de enero de 2026. 

Horario de recolección

Hay que recordar que la EMAC EP tiene dos frecuencias de recolección que agrupa a varios sectores: lunes, miércoles, viernes; y martes, jueves, sábados, con turnos en la mañana (08:00-12:00), tarde (13:00-17:00), y noche (19:00-24:00).

río tomebamba

El río Tomebamba está al borde del estiaje por falta de lluvias

En tanto, en la zona rural la frecuencia de recolección es de dos días a la semana en el horario de 08:00 a 15:00. Mientras que en el Centro Histórico el servicio de recolección se lo realiza los días lunes, miércoles y viernes de 20:00 a 24:00.

Además, los días miércoles y jueves se realiza la recolección diferenciada: la funda negra con los desechos sólidos no reciclables y la funda celeste para materiales reciclables.

Según cifras de 2023 de la EMAC EP, al día se recolecta 475 toneladas de basura lo que en promedio representa que cada habitante genera un promedio de 0,566 kilogramos de desechos sólidos.

