Rafael Cuesta: "Entré en un proceso de infarto, ya el peligro pasó"

El gerente general de TC fue atendido de emergencia por complicaciones del corazón. Los médicos le colocaron un segundo stent

El gerente general de TC, Rafael Cuesta volvió a enfrentar un duro episodio de salud. Un infarto lo obligó a ser atendido de emergencia, aunque fue controlado a tiempo.

“Ya el peligro pasó y me dieron el alta. Entré en un proceso de infarto que fue detenido a tiempo, pero tuvieron que ponerme un stent, el segundo. En 2017 tuve un infarto y me colocaron el primero. Ahora debo tomar todo suave unos días, pero puedo trabajar sin problema”, contó a EXPRESIONES.

(Te invitamos a leer: Sarah Alarcón cambia de abogado y apela fallo judicial contra Leonardo Quezada)

La noticia generó reacciones inmediatas. Su amigo y colega Carlos Vera le dedicó un mensaje en la red social X: “Otro embate del corazón, resiste. Quedan batallas por librar todavía, de una guerra donde hemos luchado de distintas formas y desde diversas orillas por la libertad de expresión”.

En 2017 sufrió infarto y paros cardíacos

Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC Leer más

La vida de Cuesta ha estado marcada por episodios límite. Este mes se cumplen 26 años del atentado con un cassette bomba que sufrió en las instalaciones de TC, cuando era vicepresidente de noticias. A eso se suma el infarto con siete paros cardíacos que padeció en marzo de 2017 y COVID-19 que enfrentó durante la pandemia.

Según relató Vera, todo comenzó con “un fuerte dolor en el pecho”. Diez minutos después, Cuesta ya estaba en la clínica, donde le practicaron un cateterismo. Las recomendaciones médicas son claras: bajar de peso, hacer ejercicio, mejorar la alimentación y alejarse del estrés. “Está optimista y con buen semblante”, aseguró.

Y cerró con un dato personal: “Nos hemos hecho muy amigos a estas alturas de la vida. Él cumple 45 años en televisión y yo 51”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!