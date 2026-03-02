Fiorella Icaza: “No pedimos privilegios, pedimos derechos”

La esposa del alcalde de Guayaquil pidió justicia y debido proceso tras la suspensión de la audiencia

La esposa del alcalde de Guayaquil, Fiorella Icaza, se pronunció este 2 de marzo frente a simpatizantes reunidos en los exteriores del Municipio de Guayaquil, tras la suspensión de la audiencia de apelación a la prisión preventiva de Aquiles Álvarez.

“Estoy con el corazón en la mano, pero con mi frente en alto. Aquiles tiene 21 días lejos de su familia, lejos de su gente, lejos de su ciudad que él tanto ama”, dijo Icaza al iniciar su intervención pública.

“Hace dos días circuló en los medios un video donde un juez dice claramente que no hay caso. Queda claro que no se debe continuar entonces con este proceso. Yo estoy pidiendo justicia, un proceso justo y una decisión justa”, agregó.

Audiencia suspendida por ausencia de Fiscalía

La audiencia de apelación a la prisión preventiva estaba prevista para el 2 de marzo en el Tribunal Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha, en Quito. Sin embargo, no se instaló por la inasistencia del fiscal Dennis Villavicencio, quien no presentó justificación escrita.

Ante esta situación, el tribunal declaró en abandono el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado. Esto implica que el Ministerio Público pierde la posibilidad de insistir, en esta instancia, en la prisión preventiva para los procesados que cuentan con medidas sustitutivas.

Durante la diligencia, Álvarez se conectó vía Zoom desde el centro de privación de libertad de Cotopaxi, donde cumple la medida cautelar desde el 10 de febrero.

Hoy está en juego la confianza de todo un pueblo en este sistema judicial

En su intervención, Icaza sostuvo que el caso no debe analizarse como un tema personal sino institucional. “Hoy no está en juego una sola persona, hoy está en juego la confianza de todo un pueblo en este sistema judicial”, dijo ante los asistentes.

Añadió que no buscan privilegios ni favoritismos, sino el respeto a los derechos y al debido proceso. También pidió a los jueces que tomen decisiones “basadas en los hechos y no en narrativas posicionadas en redes sociales o medios”.

Concentraciones en Guayaquil y Quito

Tras la suspensión de la audiencia, simpatizantes del alcalde se concentraron en Guayaquil y Quito con consignas de respaldo y pedidos de transparencia judicial. En la capital, el abogado Carlos Soria, defensor de Pablo Pita, criticó la ausencia de la Fiscalía y señaló que el abandono del recurso impide que se solicite prisión preventiva para su cliente en esta etapa del proceso.

En qué consiste el caso Goleada

El denominado caso Goleada investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria, vinculada al supuesto comercio ilegal de diésel subsidiado. La defensa de Álvarez sostiene que no existe delito penal y que las empresas involucradas comercializaban combustible con estaciones de servicio independientes.

El caso se desarrolla en medio de la confrontación política entre el alcalde de Guayaquil y el gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que ha marcado el debate público alrededor del proceso.

Estado actual del proceso

El tribunal dispuso oficiar al Consejo de la Judicatura para que inicie un sumario administrativo contra el fiscal por su inasistencia. Mientras tanto, la audiencia se disolvió sin que se revisaran las medidas cautelares, por lo que Álvarez continúa en prisión preventiva a la espera de que se fije una nueva fecha para analizar la legalidad y proporcionalidad de la medida.

