Dónde ver y horario de Talavera vs Real Madrid en la Copa del Rey

Real Madrid enfrenta a Talavera de la Reina este miércoles 17 de diciembre por la tercera ronda de la Copa del Rey 2025/26

Real Madrid inicia su camino en la Copa del Rey 2025/26 este miércoles 17 de diciembre de 2025, cuando visite a Talavera de la Reina, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio El Prado.

(Te invito a leer: Universidad Católica: Ambiente de emoción previo a la final de Copa Ecuador)

El duelo corresponde a la tercera ronda del torneo y enfrenta a uno de los gigantes del fútbol español con un conjunto que compite en la Primera División RFEF.

Xabi Alonso apostará por un once alternativo

El equipo dirigido por Xabi Alonso afrontará este compromiso con un once alternativo, pensando en la rotación de su plantilla y en darle descanso a los habituales titulares.

La Copa del Rey suele ser el escenario ideal para que los jóvenes y futbolistas con menos minutos se muestren, y el técnico merengue aprovecharía la ocasión para evaluar variantes de cara a un calendario exigente.

La alineación probable de Real Madrid estaría compuesta por: Lunin en portería; Asencio, Carreras, Huijsen y García en defensa; Tchouameni, Güler y Bellingham en el mediocampo; mientras que en ataque aparecerían Mastantuono, Rodrygo y Gonzalo.

Talavera de la Reina y su ilusión en la Copa del Rey

En la otra vereda, Talavera de la Reina saldrá con su once estelar, consciente de que enfrenta una oportunidad única. El conjunto local ha demostrado carácter en las rondas previas y sueña con avanzar a los octavos de final.

Su probable alineación sería: González; Gallardo, López, Molina y Cuenca; Pitu, Capó, Montero y Arroyo; Gómez y Renzo.

Guayaquil es nombrada Capital Americana del Deporte 2026 por ACES Europa Leer más

El camino de Talavera en esta edición de la Copa del Rey ya tiene capítulos destacados. En la ronda anterior eliminó a Rayo Majadahonda tras vencerlo 4-1, y luego dio otra sorpresa al superar 2-1 a Málaga.

Dónde ver EN VIVO Talavera vs Real Madrid en Ecuador

Para los aficionados de Ecuador, el partido será transmitido EN VIVO por El Canal del Fútbol, a través de su plataforma digital y su señal de televisión pagada.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!