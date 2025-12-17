Willian Pacho, el defensa ecuatoriano más caro y exitoso de la historia

Es defensa, sí. Pero hace goles, manda, ordena y escribe historia. Willian Pacho ya no es promesa, es realidad pura. El ecuatoriano del PSG, el chico que siempre sonríe, el que vive en perfil bajo aunque el fútbol mundial lo tenga en primera plana, se convirtió en el jugador récord del Ecuador. Y ojo, será muy difícil —casi imposible— que alguien lo alcance pronto.

Tiene 24 años, nació en Quinindé, Esmeraldas, y en tiempo récord se metió en la élite grande del planeta. No por moda, no por marketing. Por fútbol. Por jerarquía. Por personalidad. El PSG pagó 46 millones de dólares al Eintracht Frankfurt y lo convirtió en el defensa ecuatoriano más caro de todos los tiempos. Ahí ya rompió una barrera que nadie había cruzado.

Con los mejores del mundo

Juan Riquelme Angulo pretendido por el F.C. Barcelona de España Leer más

Pero Pacho no se quedó en el precio. El martes 16 de diciembre escribió una página dorada: fue elegido en el XI ideal de los Premios The Best 2025. Sí, entre los mejores del mundo. Compartiendo defensa con monstruos como Virgil van Dijk, Hakimi y Nuno Mendes. Al lado de cracks como Bellingham, Pedri, Lamine Yamal y Dembélé. Increíble, pero real.

RELACIONADAS El mensaje de Miguel Ángel Loor tras ser reelecto como Presidente de LigaPro

En el PSG jugó 57 partidos en la temporada y fue clave en una campaña perfecta. Ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y levantó la tan anhelada Champions League tras el histórico 5-0 al Inter en la final del 31 de mayo de 2025. Primer ecuatoriano en lograrlo con el club parisino. Otro récord más.

Pacho y el PSG hacen historia

👏 5 Parisiens intègrent le onze de l'année aux trophées FIFA #TheBest ! ❤️💙 pic.twitter.com/wtsPLAneI3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 16, 2025

Y hay más: fue elegido Jugador Revelación de la Ligue 1 y también integró el equipo ideal del torneo francés. Antes ya sabía lo que era ganar: campeón con Independiente del Valle en Ecuador (2021), Sudamericana 2019, Libertadores Sub-20 en 2020; campeón de Liga y Copa en Bélgica en 2023.

Willian Pacho sonríe, juega serio y gana todo. Es defensa, pero hace historia. Y la suya, por ahora, parece inalcanzable.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!