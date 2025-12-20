Dónde ver EN VIVO D. Cuenca vs Emelec por la clasificación a Copa Sudamericana 2026

Emelec cierra un 2025 caótico y lleno de problemas deportivos y económicos jugando su última carta ante Deportivo Cuenca

Emelec baja el telón de su 2025 como se terminan las telenovelas más trágicas: con lágrimas contenidas, cuentas pendientes y un final que nadie se anima a adelantar. El sábado 20 de diciembre, desde las 16:30, en el Alejandro Serrano Aguilar, el Bombillo se despide del torneo frente a Deportivo Cuenca, en un partido que mezcla fútbol, matemáticas imposibles y una dosis brutal de realidad.

Ha sido un año durísimo para los azules. Hubo días sin entrenar, deudas que asfixiaron, sanciones que golpearon más fuerte que cualquier rival y una sensación permanente de estar jugando contra todo.

Los milagros no existen en el fútbol

Hoy, Emelec llega con respirador artificial a la última fecha del segundo hexagonal de LigaPro 2025, soñando con una clasificación a la Copa Sudamericana 2026 que parece escrita por un guionista de ciencia ficción. El partido va por la señal de Zapping Sporti y El Canal del fútbol.

El equipo de Guillermo Duró es cuarto con 55 puntos y un gol diferencia de -3, por debajo del Cuenca (56). Para el milagro, necesita ganar, golear como nunca en ese estadio y que Macará derrote a Aucas. Diez goles o más en Cuenca, un escenario donde históricamente no pasó de dos, y además un resultado ajeno favorable. Todo junto, todo al mismo tiempo.

Maicon Solís de Emelec, se mandó un doblete ante El Nacional. Cesar Muñoz

Como si fuera poco, Emelec llega golpeado: Jaime Ayoví ya no está, Cristhian Cueva es baja confirmada y Alfonso Barco y Alexander González se despidieron del club. Del otro lado, el Expreso Austral depende de sí mismo, se aferra a la localía y al tridente Tobar–Estupiñán–Leguizamón para cerrar su año con sonrisa.

Emelec juega su última carta. Tal vez no alcance, tal vez sí. Pero este partido no es solo por una copa: es por dignidad, por cerrar un año que dolió, y por demostrar que, aun en ruinas, el Bombillo sigue de pie.

