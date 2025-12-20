Dónde ver EN VIVO D. Cuenca vs Emelec por la clasificación a Copa Sudamericana 2026
Emelec cierra un 2025 caótico y lleno de problemas deportivos y económicos jugando su última carta ante Deportivo Cuenca
Emelec baja el telón de su 2025 como se terminan las telenovelas más trágicas: con lágrimas contenidas, cuentas pendientes y un final que nadie se anima a adelantar. El sábado 20 de diciembre, desde las 16:30, en el Alejandro Serrano Aguilar, el Bombillo se despide del torneo frente a Deportivo Cuenca, en un partido que mezcla fútbol, matemáticas imposibles y una dosis brutal de realidad.
Ha sido un año durísimo para los azules. Hubo días sin entrenar, deudas que asfixiaron, sanciones que golpearon más fuerte que cualquier rival y una sensación permanente de estar jugando contra todo.
Aquí puedes ver el partido EN VIVO
Los milagros no existen en el fútbol
Emelec vs Deportivo Cuenca: el Bombillo necesita una hazaña en LigaPro 2025Leer más
Hoy, Emelec llega con respirador artificial a la última fecha del segundo hexagonal de LigaPro 2025, soñando con una clasificación a la Copa Sudamericana 2026 que parece escrita por un guionista de ciencia ficción. El partido va por la señal de Zapping Sporti y El Canal del fútbol.
El equipo de Guillermo Duró es cuarto con 55 puntos y un gol diferencia de -3, por debajo del Cuenca (56). Para el milagro, necesita ganar, golear como nunca en ese estadio y que Macará derrote a Aucas. Diez goles o más en Cuenca, un escenario donde históricamente no pasó de dos, y además un resultado ajeno favorable. Todo junto, todo al mismo tiempo.
Como si fuera poco, Emelec llega golpeado: Jaime Ayoví ya no está, Cristhian Cueva es baja confirmada y Alfonso Barco y Alexander González se despidieron del club. Del otro lado, el Expreso Austral depende de sí mismo, se aferra a la localía y al tridente Tobar–Estupiñán–Leguizamón para cerrar su año con sonrisa.
Emelec juega su última carta. Tal vez no alcance, tal vez sí. Pero este partido no es solo por una copa: es por dignidad, por cerrar un año que dolió, y por demostrar que, aun en ruinas, el Bombillo sigue de pie.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!