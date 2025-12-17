Perfil de Emilio Pisco: Su trayectoria y el impacto de las acusaciones en su carrera

El expresidente de las formativas de Emelec está inmiscuido en problemas legales con una ex gloria 'eléctrica'

Emilio Pisco llegó a Emelec como presidente de formativas el 29 de mayo del 2025; durante su gestión, que duró aproximadamente cinco meses, se enfocó en aspectos administrativos y de autogestión, incluyendo la habilitación de instalaciones como el Complejo Rocafuerte para actividades relacionadas con las formativas.

Pisco renunció al cargo el 11 de noviembre de 2025, en medio de controversias surgidas por un convenio de alquiler del Complejo Rocafuerte. El exdelantero y máximo goleador histórico de Emelec, Carlos Alberto Juárez, acusó públicamente a Pisco de abuso de confianza y estafa, alegando que se ofrecieron servicios y se recibieron pagos sin autorización del club.

En respuesta, Pisco, a través de sus abogados Otto Guerrero y Jenny Onzo, presentó una querella por calumnia contra Juárez a mediados de diciembre de 2025.

La defensa argumenta que el contrato firmado con Emelec otorgaba potestad para convenios y autogestión, que el acuerdo fue con un socio de Juárez (Roberth Aguilar) por un monto de 16.946 dólares a cuatro años, y que no existió contrato directo ni recepción de fondos personales. La querella solicita disculpas públicas, una indemnización de 15.000 dólares y una pena privativa de libertad de hasta dos años.

Conflicto entre Emilio Pisco y Carlos Alberto Juarez

La querella por el delito de injurias calumniosas fue presentada por Emilio Pisco, expresidente de las divisiones formativas del Club Sport Emelec, contra Carlos Alberto 'Cuqui' Juárez, máximo goleador histórico del club, el pasado 28 de noviembre de 2025 ante la Unidad Judicial Penal del Albán Borja, en Guayaquil.

El origen del conflicto radica en publicaciones realizadas por Juárez en redes sociales a inicios de noviembre, donde acusó a Pisco de abuso de confianza y estafa, calificándolo de "estafador" y "mentiroso" en relación con un convenio de alquiler y uso del Complejo Rocafuerte.

Según Juárez y su socio Roberth Aguilar, Pisco ofreció servicios como alquiler de canchas, organización de torneos y administración del complejo a cambio de pagos adelantados, pero posteriormente se determinó que no tenía facultades para ello, lo que generó reclamos por devolución del dinero.

Hasta la fecha, el proceso se encuentra en etapa inicial, sin resolución judicial. Juárez, por su parte, ha mantenido que actuó para defender los intereses del club y que el convenio no fue autorizado adecuadamente por la dirigencia.

