Estrellas mundiales: “Ecuador apuesta fuerte por el pádel”

Los número 1 y 2 del mundo, analizan como positivo el nivel y crecimiento que vive este deporte en el país.

El pádel en Ecuador viene creciendo de manera exponencial, un ejemplo de ello es que existen alrededor de 250 canchas y clubes en todo el país que reúnen a miles de padelistas amateurs y otros cuantos profesionales.

Esa proyección e interés por practicarlo hizo que dos de las estrellas mundiales, Agustín Tapia (#1) y Federico Chingotto (#2) visiten Quito para realizar un partido de exhibición y un conversatorio con los aficionados.

Durante su estadía aprovecharon el tiempo para analizar, junto a diario EXPRESO, el nivel de este deporte en el país, que experimentó una importante propagación a raíz de la pandemia del covid-19, de ahí que ha crecido en varias provincias, principalmente en Pichincha, Manabí, Guayas, Azuay e Imbabura.

“Ecuador ya lleva tiempo en pádel y creo que está mejorando y dando pasos importantes; los vemos compitiendo en los Panamericanos y demás torneos. La verdad que eso me pone supercontento y ojalá pronto podamos tenerlos en el mayor circuito del mundo, que es Premier Pádel”, afirmó Chingotto.

Masificación e interés

El Premier Pádel es el circuito mundial oficial y principal del deporte profesional, regido por la Federación Internacional de Pádel (FIP), en el que participan los mejores padelistas del planeta y en el que Tapia y Chingotto son los números 1 y 2 del ranking mundial.

Para Tapia, el crecimiento del pádel en Ecuador se debe al interés que muestran todos los deportistas en practicarlo y al talento que existe aquí. “Es crucial que el deporte haya crecido tan rápido. A eso hay que sumarle también la presencia de muchos entrenadores argentinos”, analizó el jugador de 24 años, quien por primera vez visitó Ecuador.

Entre los jugadores ecuatorianos de la categoría elite sobresalen actualmente María José Mayorga y Marines Holguín, en damas, y Sebastián Armijos y José Andrés Chamba, quienes son los actuales campeones nacionales.

Para que ese crecimiento sea constante, Chingotto, quien en cambio visita por segunda vez Ecuador, afirmó: “la base fundamental para seguir subiendo el nivel es trabajar en los semilleros, con los jóvenes”, recomendó.

El argentino Federico Chingotto se encuentra en el número 2 del ranking mundial de pádel. LEONARDO VELASCO/EXPRESO

El # 2 aprovechó su estadía en el país y dejó un mensaje: “Espero que apuesten fuerte por eso, por los menores, y que haya muchos entrenadores que se vayan preparando en cursos para seguir aprendiendo, pero sobre todo que trabajen con los juveniles para que el potencial siga creciendo y que pronto tengamos un jugador ecuatoriano en las grandes ligas”.

Charlie Moon, el personaje

Un de los personajes en Ecuador que las estrellas recordaron en su visita fue a Carlos Luna, impulsador a nivel profesional conocido también como Charlie Moon, quien iba en franco ascenso en el ranking, pero que lamentablemente se enfermó de leucemia y actualmente está en recuperación.

“Charlie fue el que me trajo hace tres años. Es un gran amigo, lo quiero muchísimo y él era de los principales representantes de Ecuador. Siempre le mando un saludo enorme”, señaló Chingotto.

Agustín hizo lo propio: “un gran abrazo a Charlie, gran amigo que va a seguir luchando y amando este deporte; todo un guerrero”, confesó el # 1 del ranking.

