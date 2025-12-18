Tapia le ganó a Chingotto en duelo de estrellas de pádel en Quito

Los números 1 y 2 del ranking mundial jugaron un partido de exhibición en Quito.

Los números 1 y 2 del ranking mundial de pádel, Agustín Tapia (i) y Federico Chingotto (cuarto de izquierda a derecha), disputaron un amistoso en Quito.

Los números 1 y 2 del ranking mundial de pádel, Agustín Tapia y Federico Chingotto, jugaron un partido de exhibición en el Rancho San Francisco de Quito, que fue ganado por el primero.

Tapia, que hizo pareja con Denis Perino, para vencer a Chingotto y Rama Valenzuela por un marcador de 6-4, 3-6 y 10-6.

El partido duró aproximadamente dos horas y terminó cerca de las 23:30. Los grandes protagonistas fueron Tapia y Chingotto, ante un escenario que se llenó de fanáticos de este deporte en la capital.

Invitado especial

Entre los asistentes estuvo presente, el arquero de la selección ecuatoriana de fútbol, Hernán Galíndez, quien es declarado fanático del pádel.

Como partido preliminar jugaron las raquetas número 1 y 2 de Ecuador y Colombia, que sirvió de abrebocas para el cotejo estelar.

El juego entre Tapia y Chingotto se desarrolló en el club Rancho San Francisco, al que acudieron cientos de aficionados. Cortesía

