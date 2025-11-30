Expreso
Ejercito ecuatoriano destruye campamento de las disidencias de las FARC
Material decomisado y maquinaria destruida durante el operativo militar.Cortesía

Ecuador destruye nuevo campamento de disidencias de las FARC en la frontera norte

Operación en San Lorenzo dejó maquinaria destruida y evidencias que vinculan a grupos armados en la frontera norte

Las Fuerzas Armadas ejecutaron un amplio operativo de rastrillaje en San José de Chacai, en el cantón San Lorenzo (Esmeraldas), donde localizaron estructuras y equipos usados para actividades extractivas ilegales. La intervención se desarrolló en el nudo fronterizo, una zona marcada por la presencia de economías ilícitas.

Según el reporte castrense, durante el despliegue se encontraron bases mineras, maquinaria pesada y un campamento utilizado por organizaciones armadas. “Las acciones buscan neutralizar la logística criminal que opera en la frontera norte”, señaló el Ejército en su comunicación pública.

Hallazgos y destrucción de maquinaria

En el sitio se inhabilitaron cinco retroexcavadoras y seis bases mineras con capacidad para albergar entre 30 y 60 personas. Además, los militares destruyeron ocho motores de luz, siete procesadoras tipo Z y varias herramientas empleadas para la extracción de minerales en la zona selvática.

El operativo también permitió localizar 4.500 galones de diésel, 800 galones de gasolina y cinco motobombas de agua, junto con 800 metros de manguera de ocho pulgadas. Todo este material estaba destinado a mantener la operación de los campamentos clandestinos.

Vínculos con grupos guerrilleros

Entre los indicios hallados había 400 cartuchos calibre 5.56 mm, 65 cartuchos calibre 7.62 mm y cascos tácticos con insignias del GAO “Oliver Sinisterra”. Los uniformes y mochilas encontrados pertenecían al Ejército de Colombia, lo que refuerza la presencia de estructuras irregulares en territorio ecuatoriano.

Además, los militares ubicaron un campamento con capacidad para 60 personas, presuntamente usado como base logística por estas organizaciones. “Este tipo de instalaciones permite sostener operaciones ilegales en la frontera”, indicó el reporte difundido.

Impacto económico y mensaje de control estatal

La operación generó un debilitamiento financiero calculado en 1,3 millones de dólares, afectando directamente a las economías ilícitas asociadas tanto a la minería ilegal como a los grupos armados. Las autoridades aseguran que este impacto busca frenar el avance de estas redes en Esmeraldas.

El Grupo de Caballería Mecanizada N.° 36 Yaguachi lideró la intervención, que se suma a otras acciones recientes en la zona fronteriza. El Ejército destacó que estos operativos apuntan a reducir la capacidad logística de las organizaciones que operan al margen de la ley.

