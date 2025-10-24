Siete detenidos dejó operativo en Puerto López contra presuntos extorsionadores

En la operación participaron miembros de la Policía Nacional y de la Armada del Ecuador

La Policía Nacional presentó a los detenidos en esta operación.

Una operación conjunta de la Armada del Ecuador y la Policía Nacional permitió la captura de siete personas en Puerto López, provincia de Manabí.

Los uniformados ejecutaron varios allanamientos simultáneos en el sector de Platanales, como parte de la lucha contra las organizaciones criminales que operan en la zona.

Según fuentes policiales y militares, las acciones se desarrollaron tras un trabajo de inteligencia coordinado entre ambas instituciones.

Gracias al intercambio de información, se logró identificar varios inmuebles que, presuntamente, eran utilizados para actividades ilícitas vinculadas con el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.

Las siete personas aprehendidas fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes junto a las evidencias halladas durante los registros.

Los agentes indicaron que estos individuos serían parte de un brazo armado del grupo delictivo organizado (GDO) Los Choneros, que mantenía operaciones en el cantón.

La intervención se desarrolló desde horas de la madrugada y contó con el despliegue de personal táctico, unidades de inteligencia y apoyo aéreo para asegurar la zona.

Disputas de Los Choneros y Los Lobos en Puerto López

Puerto López es un cantón donde existen disputas entre Los Choneros, quienes mantienen poderío en este territorio, y Los Lobos, que buscan ingresar y adueñarse de las zonas estratégicas para el tráfico ilícito de drogas y otras actividades criminales.

Estas pugnas han derivado en hechos violentos, extorsiones a pescadores y enfrentamientos en áreas costeras.

Durante los allanamientos se decomisaron importantes evidencias: 12 motores fuera de borda, tres fusiles calibre 5.56 milímetros, dos escopetas calibre 16, una subametralladora, un revólver, una pistola marca Taurus, 10 alimentadores, municiones de distintos calibres (5.56 mm., 9 mm. y 16 mm.), equipos tecnológicos como un teléfono satelital y un GPS, 11 celulares, una tablet, dinero en efectivo, una motocicleta, además de tarjetas presuntamente utilizadas para extorsionar a pescadores y dos kilos de sustancias sujetas a fiscalización.

Las evidencias fueron entregadas a las autoridades judiciales para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Según fuentes de las fuerzas del orden, este operativo representa “un golpe contundente al brazo armado de Los Choneros en Puerto López”.

