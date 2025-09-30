Alias 4K resultó herido en ataque registrado en Jaramijó, Manabí: ¿Quién es?

El hermano del 'Zar de las drogas' fue herido en un ataque en Jaramijó; una persona murió en el hecho

Alias 4K permanece bajo custodia policial en un hospital de Manabí, tras resultar herido en un ataque armado en Jaramijó.

Jorgi Alejandro Párraga Siguencia, conocido como alias 4K, resultó herido durante un ataque armado registrado en la avenida Alajuela del cantón Jaramijó, en el Distrito Manta, provincia de Manabí.

En este hecho violento, ocurrido el 25 de septiembre, Erick Adrián Arias Del Campo, de 29 años, perdió la vida dentro de un vehículo Toyota blanco, cuando se encontraba frente al sector Nuevo Reasentamiento, en la vía Colisa.

Según el coronel Giovanni Naranjo, comandante de la Zona 4 de la Policía en Manabí y Santo Domingo, el ataque fue producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos. El oficial explicó que el herido no fue encontrado en el lugar, pero tras las investigaciones se lo ubicó en una casa de salud, donde se confirmó que se trataba de alias 4K.

Custodia policial en el hospital

Actualmente, Párraga Siguencia permanece bajo estricta custodia policial en un hospital de la provincia, ya que, según Naranjo, es considerado una persona de alta peligrosidad y vinculada a hechos violentos ocurridos en julio en General Villamil Playas y en El Empalme.

¿Quién es alias 4K?

Alias 4K había sido identificado también como presunto objetivo de un ataque registrado el 27 de julio de 2025 en un bar de El Empalme, que dejó varias víctimas mortales y heridos.

La Policía recuerda que Párraga Siguencia es hermano de Boris Párraga, conocido como el 'Zar de las drogas' y figura relacionada con el grupo Los Choneros. Desde 2016 ha tenido detenciones por expendio de sustancias, porte ilegal de armas y otras actividades ilícitas.

Tras la extradición de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a Estados Unidos en julio de 2025, fuentes policiales consideran que alias “4K” buscaba posicionarse como uno de los posibles sucesores dentro de la estructura de Los Choneros.

