¿Qué sucede con el abastecimiento de gas en Manabí? Esto dijeron las autoridades

En Montecristi, Manabí, uno de los vehículos que transporta gas se retira de una de las plantas abastecedoras

Frente a la incertidumbre generada por la eliminación de subsidios al diésel y los rumores de posibles desabastecimientos, las autoridades salieron a aclarar la situación del gas doméstico en la provincia de Manabí.

RELACIONADAS Transportistas rechazan eliminación del subsidio al diésel y piden precios justos

La gobernadora de Manabí, Aurora Valle, junto a personal del Ministerio de Gobierno, realizó un recorrido por la Planta de Envasado y Comercialización de GLP en Montecristi, un punto clave para el suministro de gas doméstico en la provincia. Durante la visita, verificó que el abastecimiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) se desarrolla con normalidad, garantizando que las familias manabitas reciban el servicio sin interrupciones.

Jorge Glas de exvicepresidente en prisión a ciudadano colombiano: sus líos judiciales Leer más

“Estamos aquí para asegurarle a la ciudadanía que no hay motivo de preocupación. He constatado personalmente el stock suficiente en esta planta, que garantiza la distribución de GLP a todos los hogares de Manabí. La cadena de suministro está operativa y fluye con normalidad”, afirmó Valle.

Además, advirtió que se realizarán operativos de control para evitar la especulación: “No permitiremos que la especulación afecte a nuestros ciudadanos. Hemos dispuesto controles en toda la provincia para sancionar a quienes intenten vender el gas a precios por encima de los oficiales. La especulación es un delito y actuaremos con todo el peso de la ley”.

La planta de Montecristi trabaja a toda su capacidad

Por su parte, Jorge Saltos, representante de la planta, confirmó la estabilidad del suministro: “Nuestra planta opera al 100% de su capacidad, actualmente entregamos 20.500 cilindros de gas diarios. La distribución a los distintos puntos de venta está asegurada. Queremos dar tranquilidad a la población, el suministro de GLP es estable y estamos trabajando para que cada bombona llegue a su destino en el tiempo previsto”.

Autoridades de Manabí confirmaron que no existe desabastecimiento de GLP en la provincia CORTESÍA

La Gobernación de Manabí, en coordinación con las entidades de control, anunció que mantendrá una estricta fiscalización en distribuidoras y puntos de venta para garantizar precios justos y prevenir prácticas especulativas que afecten la economía de los hogares. Estas acciones refuerzan el compromiso de las autoridades con el bienestar de la población manabita.

Rechazaron la eliminación del subsidio al diésel

Una masiva protesta recorrió las calles de Manta. Delegaciones de trabajadores de los 22 municipios de la provincia de Manabí, junto a representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y otras instituciones sociales, se unieron en una coalición para reclamar por la crítica situación económica que atraviesan los cabildos y sus obreros.

“Es un día histórico. La clase obrera de los 22 cantones hoy se ha unido en esta coalición para exigirle a Daniel Noboa que confiera los recursos a los municipios y a la prefectura. No podemos seguir así. Exigimos el pago inmediato de los salarios y que se eche abajo el incremento del precio del diésel. Esta lucha continúa contra un gobierno mentiroso, incapaz y autoritario”, expresó Mery Zamora, dirigente manabita, durante la concentración.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ¡