Capturan a cuatro presuntos sicarios de Los Lobos durante Operación Fénix 288

La Policía ejecutó la Operación Fénix 288 y retuvo, además, seis vehículos robados en Guayaquil

La Policía Nacional capturó a cuatro presuntos integrantes de Los Lobos durante operativos simultáneos en Manta, Jaramijó y Montecristi.

En un nuevo golpe contra la delincuencia organizada, la Policía Nacional ejecutó la Operación Fénix 288, que culminó con la captura de cuatro personas tras tres allanamientos simultáneos en Jaramijó, Montecristi y Manta.

El coronel José Luis Erazo, jefe del Distrito de Policía Manta, informó que la vivienda allanada en Jaramijó funcionaba como centro de operaciones y logística, donde se registraba el ingreso y salida constante de vehículos y personas de forma sospechosa.

“Fue gracias a la colaboración de la ciudadanía que pudimos canalizar la información y, mediante seguimientos, logramos la aprehensión de cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un ciudadano de nacionalidad venezolana”, declaró Erazo.

Modus operandi de la organización

Entre las evidencias incautadas constan un arma de fuego calibre 9 milímetros, seis vehículos reportados como robados en Guayaquil —con placas clonadas y adulteradas en cantones de Rocafuerte y Tosagua—, dispositivos móviles y galones con combustible, que presuntamente serían usados para quemar automotores tras hechos violentos, con el fin de eliminar pruebas.

Según las investigaciones, los vehículos servían para ejecutar diversos delitos, incluido el sicariato. Uno de los aprehendidos registra antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

“De acuerdo con los indicios e indagaciones, ellos pertenecerían al grupo delictivo Los Lobos y estarían vinculados a hechos registrados en el Distrito Manta”, explicó el jefe policial.

Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC), donde permanecen junto a otros aprehendidos por extorsión y asaltos a mano armada en carreteras, a la espera de la audiencia de calificación de flagrancia.

