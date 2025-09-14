Operativo en recinto 3 Postes: seis detenidos y dos asesinatos atribuidos a Los Lobos

Un operativo del Bloque de seguridad terminó con la detención de seis hombres armados, presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Lobos.

Un operativo del Bloque de Seguridad junto a Policía Nacional realizado este 14 de septiembre en el recinto 3 Postes, ubicado entre Yaguachi y Jujan, terminó con la detención de seis hombres armados, presuntamente vinculados al grupo delictivo Los Lobos. El hecho ha generado alarma en la comunidad rural, que hoy permanece bajo resguardo militar.

Durante el operativo, los sujetos intentaron deshacerse de las armas lanzándolas a un estero cercano. Las autoridades lograron recuperarlas y confirmaron que los detenidos contaban con permisos para portar armamento. Sin embargo, se encontraban brindando seguridad en un lugar distinto al autorizado, lo que motivó su aprehensión.

Aunque los seis hombres se identificaron como guardias de seguridad privada, fuentes reservadas los señalan como presuntos integrantes de Los Lobos, organización criminal con presencia en varias provincias del país.

Militarización del recinto ante amenazas de nuevos ataques

Horas después del operativo, en la noche, se reportó el asesinato de dos personas en el mismo recinto. Según versiones reservadas, las víctimas habrían sido señaladas como informantes de la intervención militar y policial. Actualmente, se realiza el velorio en medio de un ambiente de tensión.

Este 14 de septiembre, el recinto amaneció militarizado ante la posibilidad de nuevos ataques. Se presume que existía la intención de ejecutar más represalias durante el día. Las autoridades aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos. La comunidad permanece en alerta.

