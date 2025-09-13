Capturan a Alias Topo, presunto implicado en disputa por el liderazgo de Los Choneros

La aprehensión de Darío Peñafiel Nieto fue confirmada por el ministro del Interior, John Reimberg

Darío Javier Peñafiel Nieto, conocido como alias Topo, fue detenido este sábado 13 de septiembre, según informó la Policía Nacional a través de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea, durante la tarde del mismo día.

Sobre la aprehensión del individuo vinculado a la organización criminal Los Choneros, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) antes de revelarse oficialmente su identidad. "Fito: Ahí te mandamos compañía para que no te sientas solo", escribió el funcionario.

#ATENCIÓN



FITO: AHÍ TE MANDAMOS COMPAÑÍA PARA QUE NO TE SIENTAS SOLO.



EN BREVE MÁS DETALLES 🤫 — John Reimberg (@JohnReimberg) September 13, 2025

Noticia en desarrollo...