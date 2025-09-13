Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

aTM DETENIDOS
Diez conductores detenidos en Guayaquil por alcohol en operativos de la ATM.Cortesía

Diez conductores detenidos en Guayaquil por alcohol en operativos de la ATM

La ATM informó que tras 159 pruebas de alcoholemia en Guayaquil, 10 personas fueron aprehendidas durante controles viales

Diez personas fueron aprehendidas en Guayaquil por conducir bajo los efectos del alcohol, según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). 

El operativo se ejecutó la noche del viernes 12 de septiembre de 2025 en distintos puntos de la ciudad.

RELACIONADAS

Uno de los retenes estuvo en la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca del colegio 28 de Mayo, donde agentes cerraron carriles en dirección a la vía Daule. Allí se practicaron pruebas de alcoholemia a varios conductores.

De acuerdo con la ATM, de las 159 pruebas realizadas, 10 personas dieron positivo y fueron aprehendidas. “Estos esfuerzos buscan salvar vidas y proteger a quienes comparten la vía. La seguridad es corresponsabilidad de todos. Si bebes, no conduzcas”, señaló la entidad.

Ciudadanía exige más controles en Guayaquil

En redes sociales como X, varios usuarios apoyaron el operativo, pero también pidieron que la ATM refuerce controles a caravanas motorizadas, sobre todo los jueves en la noche. “Cuando hacen el operativo los jueves a las motos que salen en cantidad”, escribió @JOSUEANDRE85471.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Diez conductores detenidos en Guayaquil por alcohol en operativos de la ATM

  2. (Video) Moisés Caicedo y el golazo que anotó el partido de Chelsea ante Brentford

  3. Subsidio al diésel: el debate entre el alivio fiscal y el temor a un alza de precios

  4. Ismael Rescalvo y la sombra que pesa en su debut: un Clásico del Astillero decisivo

  5. Iván Oñate, el poeta ambateño que convirtió la palabra en destino

LO MÁS VISTO

  1. Comisión Anticorrupción denuncia a fiscal y a juez tras archivo de millonario caso

  2. Devolución del IVA: Gobierno promete pagos inmediatos a adultos mayores, "desde hoy"

  3. Érika Vélez se pronuncia tras su salida de MasterChef Ecuador: ¿qué dijo?

  4. Paro de transportistas en Quito: suspensión del servicio desde el 15 de septiembre

  5. Mike Albornoz, leyenda de la música ecuatoriana de los 80, falleció

Te recomendamos