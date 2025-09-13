La ATM informó que tras 159 pruebas de alcoholemia en Guayaquil, 10 personas fueron aprehendidas durante controles viales

Diez conductores detenidos en Guayaquil por alcohol en operativos de la ATM.

Diez personas fueron aprehendidas en Guayaquil por conducir bajo los efectos del alcohol, según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

El operativo se ejecutó la noche del viernes 12 de septiembre de 2025 en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los retenes estuvo en la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca del colegio 28 de Mayo, donde agentes cerraron carriles en dirección a la vía Daule. Allí se practicaron pruebas de alcoholemia a varios conductores.

De acuerdo con la ATM, de las 159 pruebas realizadas, 10 personas dieron positivo y fueron aprehendidas. “Estos esfuerzos buscan salvar vidas y proteger a quienes comparten la vía. La seguridad es corresponsabilidad de todos. Si bebes, no conduzcas”, señaló la entidad.

Ciudadanía exige más controles en Guayaquil

En redes sociales como X, varios usuarios apoyaron el operativo, pero también pidieron que la ATM refuerce controles a caravanas motorizadas, sobre todo los jueves en la noche. “Cuando hacen el operativo los jueves a las motos que salen en cantidad”, escribió @JOSUEANDRE85471.

